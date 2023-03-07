«Умные» аппараты по приему вторсырья начали работать в Нижнем Новгороде

Первые три «умных» пункта по приему вторсырья установила в Нижнем Новгороде компания «Экопоинт», сообщили в пресс-службе правительства региона. Аппараты распознают вид, количество и качество вторсырья и перечисляют вознаграждение пользователям через систему быстрых платежей по номеру телефона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Экопоинт» Фото: «Экопоинт»

Аппараты работают на улице Верхнепечерской, 7/3, на проспекте Гагарина, 29е и на улице Лысогорской, 89. В марте появятся еще пять аппаратов. Пока пункты принимают алюминиевые банки, пластиковые бутылки и макулатуру, до 500 кг в сутки.

Всего компания намерена разместить 30 пунктов приема и со временем открыть заготовительную базу для отработки процесса сбора и сортировки вторсырья. Объем инвестиций в проект оценивается в 18 млн руб.

Серийное производство аппаратов наладит резидент территории опережающего развития «Володарск» компания «Айронтех». Завод построят к концу 2023 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Айронтех» зарегистрировано в Володарске с 2021 года с уставным капиталом 20 тыс. руб. Компанией владеют Александр Бостон (70%), Ильдар Мухаметжанов (15%) и Антон Турченко (15%). Директор — Елена Березина. Убытки компании в 2021 году составили 299 тыс. руб.

ООО «Экопоинт» принадлежит совладельцу «Айронтеха» Александру Бостону. Компания зарегистрирована в Нижнем Новгороде в 2020 году с уставным капиталом 20 тыс. руб. Директором является Антон Турченко. Убыток в 2021 году составил 4, 016 млн руб.

Анастасия Еремина