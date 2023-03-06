В Брянской области загорелся комплекс зданий с гостиницей и кафе

В Брянской область в здании с гостиницами и магазинами возник пожар на площади 1,6 тыс. кв. м, в 21:53 он был локализован. По предварительным данным, пострадавших нет, из здания эвакуировали трех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По предварительной информации прокуратуры, пожар произошел из-за короткого замыкания в электрощитовой кафе, где готовили шаурму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в комплексе зданий с гостиницей и кафе в Брянской области

Фото: МЧС России Пожар в комплексе зданий с гостиницей и кафе в Брянской области

Фото: МЧС России

Здание находится в поселке Новые Дарковичи, помимо гостиниц и магазинов там располагается автосервис. Сведения о пожаре поступили в 20:58. «РИА Новости» со ссылкой на МЧС РФ сообщает, что пожар произошел по адресу: Новые Дарковичи, дом 16а, в здании расположены дом отдыха, баня, кафе, сервис и аптека.

МЧС по РФ в своем Telegram-канале называет загоревшийся объект «многофункциональным зданием». Пожар тушат 82 человека и 30 единиц техники. Ему был присвоен повышенный ранг сложности.

Мария Федотова