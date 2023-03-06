Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года

Главного тренера российской команды Ирину Винер отстранили от международных соревнований по художественной гимнастике. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации гимнастики (FIG).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Винер

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Ирина Винер

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отстранение Ирины Винер, говорится в сообщении, cвязано в том числе с ее «оскорбительными заявлениями» в СМИ после поражения сборной России по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио 2020 года. Высказывания тренера российской команды, cледует из пресс-релиза, нарушают правила FIG.

Отстранение со стороны дисциплинарной комиссии FIG предполагает, что Ирине Винер запрещается участвовать или получать аккредитацию в какую-либо роли в рамках международных соревнований под эгидой FIG, включая работу тренера.

При этом отмечается, что запрет на два года вступает в силу через день после того, как отменяются санкции FIG в отношении России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. 4 марта 2022 года FIG запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под своей эгидой.

На олимпиаде в Токио в 2020 году участницы из России впервые с 1996 года не получили золотые медали. Делегации из РФ подавали протесты на судейские оценки, однако результатов это не принесло. Пост главы технического комитета международной федерации тогда занимала Наталья Кузьмина. Именно с ее работой Ирина Винер связала результаты россиянок.

В 2021 году начались выборы новой главы комитета. Российская сторона отозвала кандидатуру Натальи Кузьминой. Ирина Винер впоследствии заявила, что госпоже Кузьминой «нужно было показать всему миру, что она не россиянка», но теперь будет подготовлен «нормальный кандидат». Однако FIG настаивала на отсутствии нарушений и включила Наталью Кузьмину в список кандидатов.

Лусине Баласян