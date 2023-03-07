Франция сказала: баста!

Во вторник утром французские профсоюзы начнут забастовку, призванную «поставить республику на паузу». Их мишень — пенсионная реформа, а особенно ее 7-я статья, повышающая с 62 до 64 лет возраст выхода на пенсию. Споры идут в Сенате, на улицах и даже в правительстве. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier, Reuters Фото: Sarah Meyssonnier, Reuters

Пенсионную реформу обсуждают законодатели, проклинают трудящиеся и из последних сил поддерживают власти. Борьба разворачивается сразу на четырех фронтах. Во-первых, в Сенате, куда 2 марта поступил законопроект. Во-вторых, в транспортной сети, сферах образования и городского хозяйства Франции, которые 7 марта будут работать не более чем на 30% от своей мощности. В-третьих, на улицах, куда выйдет, как ожидается, более 1 млн человек. И наконец, даже внутри самого правительства, где не все довольны тактикой министра труда Оливье Дюсопта.

В верхней палате парламента продолжается рассмотрение закона. Сенаторы двигаются и быстро (засиживаясь допоздна и оставаясь на ночь), и одновременно не спеша, внимательно обсуждая одну статью закона (из имеющихся двадцати) за другой. До 12 марта они должны завершить первое чтение. О приеме «пакетом» и речи быть не может.

Пока что достигнуто согласие по статье, предполагающей постепенную отмену особых пенсионных режимов не только у работников общественного транспорта, электриков и газовщиков, но также и у представителей других специальностей, сохраняющих давние привилегии, вроде нотариусов или функционеров государственного Банка Франции. При этом некоторые члены Сената заговорили о том, что было бы справедливо отменить и режимы, которыми пользуются сами сенаторы, оказываясь в куда более выгодном положении по сравнению с обычными государственными служащими. Лишатся ли народные избранники своих комфортабельных условий, большой вопрос. И все же главные столкновения обещает голосование по 7-й статье — про возраст выхода на пенсию. Левые в Сенате постарались оттянуть ее рассмотрение на период после 7 марта. Пусть, дескать, сенаторы убедятся, к какому взрыву гнева приведет одобрение этой статьи.

Профсоюзы, со своей стороны, сегодня попытаются выполнить свою угрозу «поставить Францию на паузу». На работу не выйдут транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Профсоюзы железнодорожников остановят поезда, на многих линиях они отменены полностью, на некоторых (в том числе международных) — частично. Закроются некоторые линии метро, другие будут работать лишь в часы пик и в урезанном режиме. Аэропорты отменят от 20% до 30% рейсов. Глава одного из профсоюзов железнодорожников UNSA Ferroviaire Дидье Матис угрожает «десятью днями забастовки подряд и остановкой Парижа как минимум на два уикенда».

К транспортникам присоединятся энергетики. Уже сейчас они сократили поставки электроэнергии и грозят искусственно создать дефицит топлива, остановив или заблокировав нефтеперерабатывающие заводы. С тревогой французы ждут забастовок уборщиков и мусорщиков. Преподаватели готовятся закрыть школы, и в этом их поддерживают школьники и студенты. Лидер левых сил и глава партии LFI («Непокорившаяся Франция») Жан-Люк Меланшон уже призвал прислушивающуюся к нему молодежь: «Блокируйте все, что можете!»

Тишину на рабочих местах компенсирует шум на улицах. На 320 демонстраций в разных французских городах должно выйти 1,1–1,4 млн человек. В одном Париже полицейские ожидают от 60 тыс. до 90 тыс. демонстрантов, которых собирает коалиция восьми главных профессиональных союзов. Разумеется, сами профсоюзные организации насчитают больше и будут спорить со статистикой, обычно отличающейся раз в пять. В прошлый раз разница в цифрах была и того больше — 300 тыс. и 37 тыс.

Обычно профсоюзные демонстрации проходят в большем порядке, чем дикие марши, которыми отличались в свое время «желтые жилеты». Демонстранты следуют по утвержденным маршрутам и стараются не отвлекаться на грабежи и погромы. Однако полиция уже предупредила о возможном появлении в рядах профсоюзников бывших «жилетов» и прочих радикалов, которые любят превращать рабочие марши в эффектные стычки с полицией.

Власти готовятся противостоять натиску забастовщиков, укоряя их тем, что ущерб будет нанесен прежде всего самим французам. «Белым воротничкам» легко перейти в этот день на удаленку, бизнесмены отменят деловые встречи и сядут в свои машины с водителями, а вот «обычным людям» не обойтись без метро и электричек. Ясно, что такие уговоры не действуют и не добавляют популярности правительству Элизабет Борн, но она не намерена отступать. В прессу просочились слухи, что госпожа премьер недовольна тем, как ведет борьбу главный архитектор реформы, министр труда Оливье Дюсопт. Якобы он не способен вовлечь профсоюзы в диалог и хотя бы выиграть время для дальнейшей обработки законодателей. Сам министр эти слухи считает беспочвенными, но он, несомненно, стал сейчас одной из самых ненавидимых фигур кабинета.

При этом общественной поддержки у реформы как не было, так и нет. Согласно субботнему опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают «за», причем наиболее активное отторжение пенсионная реформа вызывает у могущественного «клана» государственных служащих (85%). При этом опрошенные не верят в то, что диктатура улицы переломит диктатуру закона. Несмотря на неприятие реформы, только 34% французов считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене.