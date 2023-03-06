Резидент ОЭЗ «Алга» получил льготный заем на развитие производства ароматических углеводородов

ООО «Финансовая группа „ Дога“ получило льготный заем в 2 млрд руб. от Фонда развития промышленности Башкирии на создание производства ароматических углеводородов, сообщает пресс-служба Корпорации развития республики. Объем инвестиций в проект составляет 4,8 млрд руб. На производстве создадут 117 рабочих мест. Компания является резидентом особой экономической зоны «Алга».

Инвестор планирует разместить на территории «Алги» установку переработки углеводородных газов в ароматические углеводороды — бензол и толуол-ксилольную фракцию. Производимая продукция применяется в производстве лекарств, пластмасс, красителей, отметил генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов.

Инвестпроект стал одним из 33 масштабных импортозамещающих проектов, которые получили финансовую поддержку.

ООО «Финансовая группа „ Дога“, по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в октябре 2002 года. Компания занимается производством углеводородов и их производных. 66,67% принадлежит Дмитрию Донцову, 33,33% (через ООО «Тандем» и ООО «Корпорация Альянс») —Жанне Матвеевой и Екатерине Ларионовой. Выручка в 2021 году составила 69,88 млн руб., убыток — 2,86 млн руб.

Майя Иванова

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