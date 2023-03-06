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Коммерсантъ FM
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Суд смягчил приговор сыну экс-губернатора Иркутской области

Иркутским областным судом в апелляционном порядке закончено рассмотрение уголовного дела в отношении Андрея Левченко, сына экс-губернатора Иркутской области и главы фракции КПРФ в региональном заксобрании, осужденного в июле 2022 года Кировским судом Иркутска за мошенничество и ограничение конкуренции. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе областного суда, Андрею Левченко и другим ранее осужденным по общему уголовному делу смягчены сроки приговоров, назначенные первой инстанцией. Приговор вступил в законную силу.

Андрей Левченко

Андрей Левченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Левченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Прокурор во время прений сторон ходатайствовала о смягчении наказания трем фигурантам дела: Андрею Левченко, Олегу Хамуляку и Антону Рябикину. В соответствии с определением Иркутского областного суда Андрею Левченко смягчено наказание до 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 млн руб. Олегу Хамуляку смягчено наказание до 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,3 млн руб. Антону Рябикину смягчено до 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,3 млн руб.»,— уточнили в пресс-службе.

В отношении Дмитрия Коженова и Сергея Чернышева приговор оставлен без изменения. Судом первом инстанции они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ, и приговорены к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 900 тыс. руб. каждому.

Как сообщалось ранее, решением Кировского районного суда Иркутска Андрею Левченко было назначено наказание в виде 9 лет колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 млн руб., с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года 11 месяцев. Олег Хамуляк получил 8 лет колонии общего режима со штрафом в размере 1,3 млн руб. Антон Рябикин приговорен к 7 годам общего режима со штрафом в размере 1,3 млн руб.

Почему уголовное дело против Андрея Левченко в КПРФ посчитали политическим, в публикации «Ъ» «Коммунист за отца отвечает».

Влад Никифоров, Иркутск

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