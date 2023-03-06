Задержанных мигрантов на складе Ozon в Петербурге заменят осужденные, отправленные на принудительные работы

Колпинский, Невский и Фрунзенский районные суды Петербурга рассматривают дела о замене нелегально работавших на складе OZON мигрантов на осужденных россиян. Об этом 6 марта пишет объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В октябре прошлого года Колпинский районный суд вел дела по незаконной работе на складе OZON в поселке Петро-Славянка мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. Как отмечают в пресс-службе, только за прошлую неделю обнаружено еще 16 нелегалов с того же склада.

Этих сотрудников планируют заменить на осужденных к принудительным работам, которые отбывают наказание в УФИЦ (участок, функционирующий в режиме исправительного центра). Центр трудоустраивает осужденных на предприятия Колпинского района, в том числе в OZON.

«С работой кладовщиков и упаковщиков наши осужденные справляются не хуже мигрантов, получая благодарности»,— добавили в пресс-службе.

За первые два месяца 2023 года в Петербурге зарегистрировали 47 дел по статье о незаконном осуществлении мигрантом трудовой деятельности.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в логистическом центре Ozon на Софийской улице Петербурга задержали более 150 мигрантов. Нарушителями оказались 41 человек. 25 из них получили штрафы, еще 16 человек поместили в Центр временного содержания иностранных граждан и вскоре выдворят из России.

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