Восемь обманутых дольщиков Удмуртии получат средства из регионального Фонда защиты прав граждан

В Удмуртии в ближайшее время восстановят права 26 обманутых дольщиков, сообщил в Telegram председатель правительства региона Ярослав Семенов. В частности, восемь человек получат средства для восстановления своих прав из регионального Фонда защиты прав граждан. Еще 18 жителям предоставят жилье от застройщика, который приобрел права на аренду земельного участка на улице Автозаводской без проведения торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«В результате в реестре обманутых дольщиков Удмуртии останется 123 человека. Это, конечно уже не 3,5 тыс. человек, как 15 лет назад. Но все равно очень много, потому что за этой цифрой судьбы людей»,— подчеркнул господин Семенов.

Отмечается, что 20 марта планируется подвести итоги еще одного конкурса на предоставление участка по улице Кирзаводской. Победитель примет на себя обязательства восстановить права еще семи человек.

Напомним, в октябре 2022 года госсовет Удмуртии сразу в двух чтениях принял законопроект, который позволяет обманутым дольщикам получить единовременную выплату. Получить ее смогут граждане, включенные в список пострадавших участников долевого строительства министерства строительства и ЖКХ Удмуртии. В 2023 году такая выплата будет предоставляться из республиканского бюджета через Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Удмуртии. На это выделят 50 млн руб.