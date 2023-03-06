В Сибири лидерами по потреблению крепкого алкоголя стали Республика Алтай и Хакасия

В 2022 году в Сибирском федеральном округе (СФО) самый существенный рост розничных продаж крепкой алкогольной продукции отмечен в Республике Алтай (+17,8% к показателям 2021 года), следует из данных аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. На одного жителя этого региона в среднем в прошлом году приходилось 7,8 литра крепкого алкоголя (водка, коньяк, ликероводочная продукция).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Второе место по росту продаж в СФО занимает Республика Хакасия. По сравнению с 2021-м продажи крепкого алкоголя там выросли на 17,4%. На душу населения в регионе приходилось 7,1 литра крепких алкогольных напитков. На третьем – Омская область, где за год продажи крепкого алкоголя увеличились на 14, 7%, а потребление крепких напитков составило 4,7 литра на человека.

Потребление вина в 2022 году снизилось во всех регионах Сибири, кроме Республики Алтай – там рост составил 3,2%. Наибольшее снижение потребления винодельческой продукции отмечено в Туве (-18,4% к показателям 2021 года, до 1,1 литра на душу населения). В Кузбассе жители за 2022 год приобрели вина меньше на 8,6% по сравнению с 2021 годом. В Иркутской области снижение составило 7,9%.

Продажи пива, сидра и медовухи наиболее заметно в Сибири выросли в Республике Алтай (+15,2%) и в Хакасии (+10,4%). В Республике Тыва продажи пивных напитков сократились на 19,2%.

В целом по стране потребление крепких спиртных напитков в 2022 году выросло на 7,5%, при этом розничные продажи вина снизилось на 5,5%, объем розничных продаж пива не изменился, отмечают аналитики. Лидерами по росту объема потребления крепкого спиртного стали Карелия (15,5 литра на человека за год), Сахалинская область (14,9 литра), Республика Коми (14,6 литра).

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Сергей Балин