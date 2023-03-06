Экс-замминистра строительства Пермского края трудоустроился в администрации Березников

Бывший первый заместитель министра строительства Пермского края Александр Пономарев трудоустроился в администрации Березников, передает телеграм-канал «СлуховойАнализатор». Господин Пономарев сегодня был представлен на новом месте работы в должности первого заместителя главы администрации города. В администрации Березников он будет курировать вопросы благоустройства, городского хозяйства и капитального строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О том, что Александр Пономарев покидает должность первого замминистра строительства Пермского края, стало известно в начале февраля. Александр Пономарев занял пост замминистра строительства Прикамья в 2020 году. До этого он руководил краевым управлением капстроительства. До трудоустройства в УКС господин Пономарев 11 лет работал замдиректора по развитию и капитальному строительству ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

Напомним, администрацию Березников недавно возглавил Алексей Казаченко, бывший руководитель ГКУ Пермского края «Центр организации закупок».