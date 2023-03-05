Pandora планирует использовать в своих украшениях переработанное серебро и золото

Датский производитель ювелирных изделий Pandora выпустил облигацию устойчивого развития, а также представил план по использованию только переработанного серебра и золота к 2025 году. Эти шаги обусловлены решением компании снизить ее зависимость от рынка банковских кредитов и диверсифицировать источники финансирования.

Производитель ювелирных изделий 3 марта продал дебютную облигацию устойчивого развития на сумму €500 млн ($531 млн) со сроком погашения пять лет. Об этом агентству Bloomberg сообщил человек, знакомый с вопросом, на условиях анонимности.

Облигации устойчивого развития представляют собой любые виды облигаций, поступления денежных средств от размещения которых или эквивалентная им сумма направляются исключительно на финансирование или рефинансирование проектов в области экологии, социальной политики и устойчивого развития.

Также Pandora планирует открыть не менее 100 новых магазинов в 2023 году. С начала года акции компании выросли почти на 36% на фоне высоких доходов и планов по выкупу акций.

Мария Федотова