Без «Виража», но с куражом

«Зенит» увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя в чемпионате России по футболу, обыграв дома клуб «Пари НН» со счетом 3:0. «Спартак», сыгравший вничью с «Уралом (2:2), отстает теперь на восемь очков. Игра на «Газпром Арене» собрала около 20 тыс. зрителей. Так мало людей на стадионе еще не было. С другой стороны, это лучшая посещаемость 18-го тура Российской премьер-лиги, так как на других стадионах побывало еще меньше болельщиков из-за введения системы Fan ID.

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Минувший тур чемпионата России — первый, где всем болельщикам потребовался специальный «паспорт», чтобы посетить стадион. До 2023 года в РПЛ еще оставались арены, свободные от нововведения. В их число входила «Газпром Арена». Средняя посещаемость домашних матчей «Зенита» по итогам прошлого года составила примерно 35 тыс. человек при вместимости 56 тыс. (на мундиале 2018 года вместимость арены увеличивали до 64 тыс.). На игре «Зенита» с «Пари НН», состоявшейся в субботу, побывали 19 705 зрителей. Такая цифра высветилась на табло стадиона во втором тайме.

Для сине-бело-голубых это самый низкий показатель за последнее время. В других городах, где прошли матчи 18-го тура РПЛ, посещаемость арен была еще хуже: за матчем «Ахмат» — «Оренбург» в Грозном наблюдали 4100 болельщиков, за матчем «Спартак» — «Урал» в Москве — 4200, за игрой «Ростов» — «Локомотив» в Ростове-на-Дону — 4900.

Активные фанаты клубов бойкотируют проект Fan ID. На игре «Зенита» и «Пари НН» отсутствовал так называемый «Вираж». Билеты на места за воротами, где ранее располагались организованные фанаты «Зенита», теперь были в свободном доступе — ранее они продавались через фан-клуб. Но трибуна оказалась практический пустой. Как и весь верхний ярус стадиона: билеты туда не продавались, чтобы создать видимость заполняемости «Газпром Арены» с помощью людей, разместившихся на нижних рядах. Напротив трибуны для «Виража» в начале матча растянули огромный баннер с надписью «В своей стихии». Он был посвящен новой форме «Зенита», в которой команда будет играть до окончания сезона 2023/24. Дизайн футболок связан с водной стихией Петербурга — на них изображены в аллегорическом варианте реки и каналы города на Неве, Финский залив и Ладожское озеро. Есть и золотой ворот майки: в последние годы шеи игроков «Зенита» украшали только медали высшего достоинства.

Красуется на форме и логотип Joma, испанской компании, технического спонсора «Зенита». По странному стечению обстоятельств, она оказалась еще и спонсором сборной Украины по футболу и ряда других команд соседней страны. По этому поводу Украинская футбольная федерация уже обратилась в головной офис испанской фирмы с просьбой разобраться в ситуации. Часть клубов Украины уже отказались сотрудничать с испанцами. Баннер с новой формой «Зенита» провисел недолго — скоро всем открылась пустая трибуна, на которой обычно бушевало море фанатской поддержки.

В субботу на «Газпром Арене» вообще было непривычно тихо. Хотя через мощные динамики то и дело включали интершум, чтобы создать эффект заполненных трибун. Те, кто поддерживал «Зенит», оформили «паспорта болельщиков». Среди них были и граждане других государств — например, несколько иностранных журналистов. А также большая группа соотечественников Малкома, которые приехали в Петербург отметить его день рождения (26 февраля бразильцу исполнилось 26 лет), а также факт получения игроком «Зенита» российского гражданства. Указ на этот счет президент России Владимир Путин подписал в конце февраля. Также гражданином России стал Клаудиньо, еще один бразилец, выступающий за «Зенит».

Клаудиньо не смог принять участие в матче с «Пари НН» из-за травмы, а вот Малком стал героем. На 12-й минуте он открыл счет красивым ударом со штрафного, поразив ближнюю «девятку». Так когда-то забивал мячи Юрий Желудков — легендарный футболист «Зенита», чемпион СССР 1984 года. Еще в первом тайме Малком, которого «Зенит» купил у «Барселоны» летом 2019-го за €40 млн, удвоил счет ударом головой. А незадолго до финального свистка точку в матче поставил Александр Ерохин ударом из-за пределов штрафной. Это уже стало традицией: Ерохин выходит на замену и забивает — никто, кроме него, не умеет в нашем футболе делать это лучше. Мог отличиться в этот день Далер Кузяев, но он, исполняя пенальти, отправил мяч выше ворот.

Помимо Малкома, Родригао, Вендела, Дугласа Сантоса, на поле «Газпром Арены» в новой форме «Зенита» вышел еще один игрок из Бразилии — 19-летний защитник Роберт Ренан. Его петербургский клуб приобрел в ходе многосторонней сделки с клубом «Коринтианс». Ренан отыграл против «Пари НН» 90 минут и выглядел для первого раза неплохо. Он уже получил вызов в главную сборную Бразилии, а недавно стал чемпионом Южной Америки в составе сборной своей страны, составленной из игроков моложе 20 лет. Впрочем, судить о возможностях новичка сине-бело-голубых рано: соперник из Нижнего Новгорода не создал хозяевам серьезных проблем.

«Зенит», одержав победу, еще больше увеличил отрыв от «Спартака» в турнирной таблице: теперь он составляет восемь очков. Красно-белые в субботу не смогли обыграть дома «Урал» (2:2). Причем гол, забитый ими на последних минутах, был отменен из-за судейской ошибки. Притормозил в субботу и «Ростов», еще один лидер РПЛ: дончане уступили дома «Локомотиву» 1:3, три гола у гостей забил Артем Дзюба, еще недавно игравший за «Зенит».

Следующий матч в РПЛ команда Сергея Семака проведет против «Химок», одного из аутсайдеров, 12 марта на «Газпром Арене».

Кирилл Легков