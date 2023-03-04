Бывший солдат армии США приговорен к 45 годам тюрьмы за «слив» координат секретного военного объекта сатанистам

В США к 45 годам тюрьмы приговорен 24-летний бывший солдат американской армии Эрик Мельцер из Кентукки. Он был признан виновным в поддержке террористов и попытке убийства военнослужащих США с помощью незаконной передачи секретной информации оккультной группировке «Орден девяти углов».

«Мельцер пытался устроить смертоносную засаду своему подразделению, незаконно раскрыв его местонахождение, численность и вооружение группе неонацистов, анархистов и сторонников превосходства белой расы»,— говорится в заявлении прокурора Одри Штраус (цитата по NBC).

По ее информации, преступление Эрика Мельцера могло быть мотивировано его расистскими взглядами. Адвокаты бывшего военного настаивают на том, что его поступок стал следствием алкоголизма, длительного веб-серфинга и изоляции на военной базе в период пандемии COVID-19.

Как считают прокуроры, в 2018 году Эрик Мельцер специально пошел в ряды вооруженных сил, чтобы действовать в интересах «Ордена девяти углов». В 2020 году он передал оккультной группировке данные о местоположении секретного военного объекта армии США за границей.

По данным следствия, координаты объекта в дальнейшем были переданы члену террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) для максимизации шансов нападения на подразделение Эрика Мельцера в будущем. В 2020 году солдат был арестован, он признал свою вину в 2022 году.

Андрей Сапожников