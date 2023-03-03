Финансисты оценили инициативу ВТБ по «детским депозитам»

Банк ВТБ предложил запустить в России программу софинансируемых государством «детских депозитов». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Данную инициативу озвучил в конце февраля на финансовом форуме РСПП президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин. Эксперты оценили предложение банка. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал запуск такой программы. По его мнению, она создает дополнительное стимулирование деторождения и служит формированию финансовой базы кредитных организаций.

«В течение большого количества лет – от рождения до совершеннолетия – на вкладе может накопиться сумма, превышающая 1,4 млн рублей. Люди, которые формируют такой вклад, должны быть уверены, что средства они гарантированно получат. Если возникнут чрезвычайные обстоятельства или веская причина в интересах ребенка, гражданин должен иметь возможность досрочно снять эти деньги без потери дохода», – прокомментировал инициативу Анатолий Аксаков.

Генеральный директор Национального Рейтингового Агентства Алина Розенцвет называла «детский депозит» комбинированным инструментом. Он может представлять собой пополняемый рублевый вклад, срок которого заканчивается в момент совершеннолетия ребенка, а доходность привязана к ключевой ставке.

Евгений Чернов