Один из организаторов нарколаборатории под Липецком хочет искупить вину в рядах ЧВК «Вагнер»

В Липецком областном суде прошли прения по уголовному делу 42-летнего уроженца Красноярского края Анатолия Бауэра, которого обвиняют в производстве наркотиков в специальной лаборатории (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Подсудимый признал себя виновным и заявил, что хочет искупить вину перед обществом, приняв участие в специальной военной операции на Украине в составе ЧВК «Вагнер».

Как рассказала объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, подсудимый признался, что занимался производством наркотиков из-за тяжелого материального положения своей семьи, а все заработанные деньги отдавал родственникам. В ходе прений прокурор запросил для него 16 лет колонии строгого режима и штраф 800 тыс. руб., а защита попросила учесть наличие на иждивении у подсудимого несовершеннолетнего ребенка и матери-инвалида. Суд удалился в совещательную комнату, приговор будет вынесен 6 марта.

Мужчину судят за то, что в январе 2020 года он вместе с соучастником нашел и приобрел в Становлянском районе домовладение для организации нарколаборатории. Деньги на помещение выделили реальные инициаторы наркопроизводства — неустановленные лица, с которыми мужчины общались через мессенджеры. После приобретения и установки специального оборудования подсудимый и его сообщник приступили к производству и фасовке наркотиков. Они размещали пакеты с порошком в тайниках, а координаты отправляли кураторам.

Незаконная деятельность была пресечена в сентябре 2021 года. Оперативники управления ФСБ изъяли из нарколаборатории 136 кг наркотиков. Оба мужчины были задержаны. Сообщник Анатолия Бауэра также признал вину.

Сергей Толмачев, Воронеж