Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Один из организаторов нарколаборатории под Липецком хочет искупить вину в рядах ЧВК «Вагнер»

В Липецком областном суде прошли прения по уголовному делу 42-летнего уроженца Красноярского края Анатолия Бауэра, которого обвиняют в производстве наркотиков в специальной лаборатории (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Подсудимый признал себя виновным и заявил, что хочет искупить вину перед обществом, приняв участие в специальной военной операции на Украине в составе ЧВК «Вагнер».

Как рассказала объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, подсудимый признался, что занимался производством наркотиков из-за тяжелого материального положения своей семьи, а все заработанные деньги отдавал родственникам. В ходе прений прокурор запросил для него 16 лет колонии строгого режима и штраф 800 тыс. руб., а защита попросила учесть наличие на иждивении у подсудимого несовершеннолетнего ребенка и матери-инвалида. Суд удалился в совещательную комнату, приговор будет вынесен 6 марта.

Мужчину судят за то, что в январе 2020 года он вместе с соучастником нашел и приобрел в Становлянском районе домовладение для организации нарколаборатории. Деньги на помещение выделили реальные инициаторы наркопроизводства — неустановленные лица, с которыми мужчины общались через мессенджеры. После приобретения и установки специального оборудования подсудимый и его сообщник приступили к производству и фасовке наркотиков. Они размещали пакеты с порошком в тайниках, а координаты отправляли кураторам.

Незаконная деятельность была пресечена в сентябре 2021 года. Оперативники управления ФСБ изъяли из нарколаборатории 136 кг наркотиков. Оба мужчины были задержаны. Сообщник Анатолия Бауэра также признал вину.

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...