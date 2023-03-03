В административном здании Иркутска произошел пожар

На улице Карла Либкнехта в Иркутске загорелось административное здание. Огонь распространился на площади 200 кв. м. Возгоранию присвоили повышенный уровень сложности. Об этом сообщили в управлении МЧС по Иркутску.

«Иркутские пожарные в настоящее время ликвидируют возгорание в административном здании на улице Карла Либкнехта. Пожару присвоен повышенный номер сложности»,— говорится в сообщении МЧС в Telegram.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 21:30 (16:30 мск). Пожар тушат 27 человек и 8 единиц техники. Судя по снимкам в картах Google, к административному зданию (на фотографиях оно выглядит как обычный торговый центр) вплотную прилегают две жилые пятиэтажки. В МЧС сообщили, что жителей домов эвакуируют.

Анастасия Ларина