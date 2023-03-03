Экспортную поддержку в «женском» бизнесе Ульяновска назвали самой креативной

Российский экспортный центр (РЭЦ) объявил итоги конкурса «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте» и наградил победителей – региональные экспортные центры (конкурс проводится Российским экспортным центром, Советом Федерации и Евразийским женским форумом).

Как отмечается в сообщении РЭЦ, лучшими в региональными экспортными центрами в сфере поддержки экспорта «женского бизнеса» признаны ЦПЭ Ульяновской области, Республики Башкортостан и Омской области.

Ульяновская область признана победителем в номинации «Креативное вовлечение», Омская область – в номинации «Новый женский экспорт», Башкирия – в номинации «Динамика вовлечения в экспорт». Кроме того, ЦПЭ Башкортостана занял вторые места в «Новом женском экспорте» «Креативном вовлечении». Дважды награжден и ЦПЭ Московской области, занявший третьи места в номинациях «Новый женский экспорт и «Креативное вовлечение».

Как сообщает пресс-служба губернатора Ульяновской области, победу ЦПЭ Ульяновской области в номинации «Креативное вовлечение» обеспечил региональный проект «Форум деловых женщин», который уже в седьмой раз проходит в регионе в первых числах марта.

По информации руководителя регионального центра «Мой бизнес» Руслана Гайнетдинова, в этом году ульяновские предпринимательницы при поддержке ЦПЭ смогут принять участие более чем в 40 международных выставках и бизнес-миссиях.

Андрей Васильев, Ульяновск