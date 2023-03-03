Уголовное дело против отрицавшего Холокост петербургского профессора прекратили

Городской суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (354.1 УК РФ) в отношении бывшего профессора РАНХиГС Владимира Матвеева. Матвеев в ходе вебинара для учителей в 2021 году назвал Холокост «позитивным явлением», а факты о количестве убитых — выдумкой.

«Матвеевым и его защитником были заявлены ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков уголовного преследования. Стороны не возражали»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Коллегию присяжных, участвовавшую в деле, суд, в связи с заявлением ходатайства о прекращении уголовного дела, распустил.

«Ъ-СПб» подробно писал о деле Матвеева. Уголовное преследование профессора началось после вебинара, на котором он назвал выдумкой число убитых нацистами евреев в годы Второй мировой войны (и предшествующие им). В презентации, которую Владимир Матвеев показал школьным учителям с целью, чтобы они рассказали о ней детям, содержалось утверждение, что «холокост — позитивное явление», сам он говорил, что газ в камерах для убийств в концлагерях использовался для дезинфекции. После резонанса в СМИ все вузы, с которыми сотрудничал Матвеев, разорвали с ним контракты. Сам Матвеев свою вину отрицал, а адвокат на суде указывал, что его подзащитный не отрицал факты, установленные в ходе Нюрнбергского процесса.

Подробнее — в материале «Холокост-диссидента довели до суда».

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