Умер обладатель 12 премий «Грэмми», саксофонист Уэйн Шортер

Джазовый саксофонист Уэйн Шортер умер 2 марта в Лос-Анжелесе. Ему было 89 лет. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на его агента Элис Кингсли. Она не сообщила причины смерти.

Уэйн Шортер родился в 1933 году в Нью-Джерси. В 1956 году он закончил музыкальный факультет Нью-Йоркского университета. С 1958-го господин Шортер четыре года играл с Jazz Messengers Арта Блейки. За время работы с коллективом получил международное признание. За свою карьеру записал несколько десятков сольных и коллективных альбомов, последний вышел в 2022 году.

В 2014 году Уэйн Шортер получил специальную «Грэмми» «За музыкальные достижения всей жизни» за вклад в культуру и историю американской музыки. За свою жизнь господин Шортер получил 12 премий «Грэмми» и суммарно 23 номинации на нее.

Олеся Павленко