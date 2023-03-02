Суд в Петербурге приговорил толкнувшего полицейского участника пацифистского митинга к 10 месяцам колонии-поселения

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Кирилла Королева, обвиняемого в применения насилия в отношения сотрудника полиции (ч.1 ст. 318 УК РФ), к 10 месяцам колонии поселения, передает корреспондент «Ъ-СПб» 2 марта из зала суда. Молодого человека осудили за толчок полицейского в переулке Пирогова во время пацифистского митинга 6 марта 2022 года.

В сентябре 2022 года Октябрьский районный суд уже привлекал к ответственности господина Королева по этому делу, назначив наказание в размере 50 тыс. руб. Также господин Королев добровольно выплатил 15 тыс. руб. денежной компенсации пострадавшему правоохранителю и еще 5 тыс. пожертвовал в благотворительный фонд помощи детям «Обыкновенное чудо». Суд также учел, что молодой человек ни разу не привлекался к уголовной ответственности.

Однако городская прокуратура добилась пересмотра дела, сочтя приговор слишком мягким. В ходе нового рассмотрения 2 марта адвокат Марк Алексеев ходатайствовал о назначении его доверителю штрафа и прекращения дела. Потерпевший сотрудник полиции Александр Лесов от участия в судебных заседаниях отказался, против рассмотрения дела в особом порядке не возражал.

Прокуратура запрашивала для господина Королева, работающего механизатором снегоуборочной техники, 3 года колонии-поселения. Суд приговорил молодого человека к 10 месяцам колонии. С 8 марта по 5 сентября Кирилл Королев провел под домашним арестом, это время вычтут из срока из расчета два дня под домашним арестом за один день в колонии. Защита планирует оспаривать решение суда.

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