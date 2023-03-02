В Краснодаре учредитель по суду выплатит долг рекламного агентства в размере 616 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к субсидиарной ответственности учредителя ООО «Приора Эстейт» в сумме 616 млн руб. Сведения об этом опубликованы на сайте Единого реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Конкурсный управляющий ООО «Приора Эстейт» требовал привлечь к субсидиарной ответственности бывших учредителей банкротящейся компании - Александра Щеблынина, который руководил предприятием с 2013 по 2016 год, а также Олега Пронина - бенефициара фирмы и генерального директора компании с 2016 по 2020 год.

Однако суд определил привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам компании только ее учредителя Олега Пронина.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Приора Эстейт» зарегистрировано в 2010 году в Краснодаре. Основным видом деятельности является деятельность рекламных агентств. Учредитель — Олег Пронин (100% УК), уставный капитал — 1 млн руб. Данных о выручке не представлено, убыток общества за 2021 год (более поздних данных не опубликовано) составил 1,1 млн руб.

С заявлением о признании ООО «Приора Эстейт» несостоятельным обратился Банк «Пересвет» в июне 2020 года из-за долга в размере 613,9 млн руб. В ноябре того же года в отношении должника открыто конкурсное производство.

Тат Гаспарян

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