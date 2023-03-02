Петербург вошел в список регионов-лидеров по количеству оформленных Пушкинских карт

Петербург занял второе место по числу оформленных Пушкинских карт в стране. Из всего числа карт 5,8% приходятся на этот регион, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

На первом месте стоит Москва (17,7%), за ней идут Республики Башкортостан (5,6%) и Татарстан (4,7%) и Челябинская область (3,2%).

Самым популярным направлением остается кино — 36%, далее следуют театры — 23%, выставки и музеи — 17%, мероприятия в домах культуры — 12%, концерты — 9%, события в образовательных учреждениях, библиотеках — 3%.

Как отмечает госпожа Любимова, с сентября 2021 года до февраля 2023 года Пушкинскую карту оформили 8 млрд человек, которые приобрели в общей сложности 32 млн билетов.

«Пушкинская карта» — социально-культурный проект от Министерства культуры. Молодежи в возрасте от 14 до 22 лет выделен бюджет на посещение театров, музеев и концертных залов. Средства на карте можно тратить только в учреждениях культуры и на культурные мероприятия.

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