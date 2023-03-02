Генерал Фазлетдинов сообщил о разработке Россией нового вида военной операции с использованием ядерного оружия

Российские военные специалисты разрабатывают «перспективную форму стратегического применения» ВС РФ — операцию стратегических сил сдерживания. Она предполагает в том числе применение ядерного оружия. Об этом говорится в статье первого замкомандующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-лейтенанта Игоря Фазлетдинова и полковника в отставке Владимира Лумпова. Материал опубликован в журнале «Военная мысль», издаваемом Минобороны.

Авторы публикации убеждены, что США и их союзники «определили агрессивный вектор своей внешней политики». Они якобы прорабатывают «исключительно агрессивные концепции создания принципиально новых компонентов вооруженных сил», а своим главным противником считают Россию. В статье утверждается, что главной целью американской военной политики является «военно-политическое или физическое устранение неугодного режима при сохранении территориальных, сырьевых, производственных и людских ресурсов страны».

Со слов авторов статьи, США планируют «разгром» России в форме «Стратегической (глобальной) многосферной операции». Своей конечной целью США якобы видят уничтожение сдерживающего ядерного потенциала России. «Главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона… отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ: операция стратегических сил сдерживания»,— говорится в материале.

В числе целей новой российской операции авторы материала называют:

отражение воздушно-космического нападения США и НАТО, недопущение потерь сдерживающего потенциала РФ в районах дислокации;

подавление системы ПРО США и недопущения потерь РФ в воздушно-космическом пространстве выше допустимого;

нанесение «неприемлемого ущерба» агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала РФ.

27 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. В сентябре он напомнил о праве России применить ядерное оружие при угрозе ее территориальной целостности. 26 октября Минобороны РФ провело учения по нанесению ответного ядерного удара.

21 февраля 2023-го господин Путин во время оглашения послания Федеральному собранию объявил о решении приостановить участие России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). На следующий день Госдума и Совет федерации одобрили соответствующий проект закона. США говорили о готовности начать переговоры по ДСНВ, а НАТО и ООН призвали Россию вернуться к выполнению договора.

Подробности — в материале «Ъ» «Ядерный договор приостановили без возражений».

Лаура Кеффер