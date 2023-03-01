Курс доллара. Прогноз на 2—3 марта

На текущей неделе российский рубль уверенно укрепил позиции против ведущих мировых валют. В понедельник курс доллара на Московской бирже обвалился почти на 1,6 руб., до отметки 74,60 руб./$. На следующий день он достигал отметки 73,96 руб./$, что происходило при высокой активности экспортеров, готовивших рубли для уплаты налогов. Но с завершением этих выплат курс американской валюты уверенно пошел вверх и по итогам торгов среды составил 75,15 руб./$, что лишь на 1 руб. ниже значений закрытия пятницы.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|73.00-76.00
|Банк Русский Стандарт
|74.50-76.00
|Банк Зенит
|74.00-76.00
|«БКС Мир инвестиций»
|74.00-76.00
|Консенсус-прогноз *
|74.94
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Фундаментально картина для внутреннего валютного рынка не меняется
Окончание налогового периода февраля вернуло рубль на прежние уровни. Фундаментально картина для внутреннего валютного рынка не меняется, и рубль может краткосрочно оставаться под давлением. Дисконты на российскую нефть расширяются, цены остаются перманентно ниже уровня $60 за баррель. При этом добровольное сокращение добычи нефти с начала месяца еще больше снизит объем предложения валюты. Объявление Минфином размеров продажи валюты в рамках бюджетного правила на следующий период станет нейтральным, если его объем будет на уровне, близком к текущему. Более масштабные продажи юаней смогут вызвать лишь краткосрочную позитивную реакцию.
Текущая геополитическая обстановка по-прежнему заставляет рубль чувствовать себя неуверенно
В качестве поддержки российскому рублю могут выступить крупные налоговые выплаты от компаний-экспортеров и общая стабилизация торгового баланса страны. Также положительно на курсе рубля могут сказаться и продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Однако текущая геополитическая обстановка по-прежнему заставляет рубль чувствовать себя неуверенно. В поле внимания инвесторов ускоряющаяся инфляция в еврозоне, в частности во Франции и в Испании. В числе значимых событий, способных повлиять на расстановку сил на энергетическом и валютном рынках,— публикация статистики от Минэнерго США по нефтяным запасам, а также данных по индексам деловой активности США и стран Европы. Тем временем добавляет позитива рынку публикация индекса производственной деловой активности в России, которая указывает на его рост.
Налоговый период завершился, а значит, эту поддержку российская валюта временно утратит
До конца этой недели мы прогнозируем торги по курсу доллара в диапазоне 74,0–76,0 руб./$. Российская валюта смогла отыграть часть потерь на фоне закрытия хеджирующих позиций участниками рынка, а также реализации валютной выручки экспортерами в рамках уплаты налогов. Тем не менее налоговый период завершился, а значит, эту поддержку российская валюта временно утратит. В целом до конца недели волатильность в паре уже должна будет снизиться, и торги, по нашим прогнозам, будут проходить преимущественно около отметки 75 руб./$. Добавим, что выход в среду позитивных данных по деловой активности в КНР будет оказывать положительное влияние на котировки сырьевых активов, а значит, российская валюта сможет получить поддержку от этого фактора.
В последние торговые сессии увеличилась корреляция пары доллар/рубль с индексом DXY
В начале недели пара доллар/рубль компенсировала скачок прошлой пятницы, который был вызван пониженной торговой активностью. Впрочем, пара не смогла развить снижение: на рынке остается пониженной торговая активность экспортеров, что свойственно началу нового месяца после налоговых выплат. К окончанию недели курс доллара может плавно перейти в диапазон 76–77 руб. В последние торговые сессии увеличилась корреляция пары доллар/рубль с индексом DXY. По нашим оценкам, макростатистика США на текущей неделе может дать сигнал об отсутствии значимого замедления инфляции, что, в свою очередь, окажет поддержку позициям доллара.
В ближайшей перспективе рубль может получить некоторую поддержу
Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 74–76 руб./$. Российская валюта встречает весну умеренной слабостью, чему способствовали: локально — завершение налогового периода и усиление санкционного негатива, а фундаментально — тренды на сжатие из-за геополитических коллизий экспорта и в то же время продолжение восстановления импортных потоков. В ближайшей перспективе рубль может получить некоторую поддержу со стороны увеличения объема продаваемой инвалюты в рамках бюджетного правила, конкретные параметры на март будут объявлены Минфином в конце недели.