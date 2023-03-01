КГИОП обратился в полицию Петербурга для проверки сноса «Сестрорецкого курорта»

Комитет по охране памятников (КГИОП) Санкт-Петербурга обратился в полицию Курортного района города с просьбой провести проверку по факту начала сноса корпуса №3 санатория «Сестрорецкий курорт». В ведомстве подтвердили, что 21 и 22 февраля получили заявления о признании зданий объектами, обладающими признаками памятников, о чем сообщали активисты. По закону заявки будут рассматриваться в течение 90 рабочих дней.

Как отметили в пресс-службе КГИОП, ведомство направило предостережение в адрес правообладателя и застройщика о приостановке работ до момента определения историко-культурной ценности зданий. Кроме того, в июне 2022 года комитет выдал заключение о соответствии проекта реконструкции требованиям режимов зон охраны. Он предусматривает уменьшение высоты корпуса №3 и восстановление здания курзала.

«Ъ-СПб» рассказывал, что о сносе санатория стало известно утром во вторник, 28 февраля. В Группе ЛСР, которой комплекс принадлежит с лета 2021 года, заявили, что работы согласованы с КГА, КГИОП и Госстройнадзором. Вечером СК РФ по Петербургу направило в компанию письмо о необходимости приостановить работы по демонтажу. Против них выступали местные жители, полагающие, что рекреационная территория может быть застроена апартаментами.

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