Новое оборудование позволит врачам ГКБ №7 в Ижевске проводить операции с помощью ультразвука

В Городскую клиническую больницу №7 в столице Удмуртии закупили ультразвуковой хирургический аспиратор-дезинтегратор. Как сообщил в Telegram глава региона Александр Бречалов, аппарат может разрушать ткани опухоли ультразвуком и сразу удалять их через аспиратор, а также разграничивать пораженные участки и удалять, не касаясь соседних здоровых тканей и сосудов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram, Александр Бречалов Фото: Telegram, Александр Бречалов

Новое оборудование позволит врачам проводить операции на головном и спинном мозге. При этом для пациентов это минимум послеоперационных осложнений и быстрое восстановление.