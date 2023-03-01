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Новое оборудование позволит врачам ГКБ №7 в Ижевске проводить операции с помощью ультразвука

В Городскую клиническую больницу №7 в столице Удмуртии закупили ультразвуковой хирургический аспиратор-дезинтегратор. Как сообщил в Telegram глава региона Александр Бречалов, аппарат может разрушать ткани опухоли ультразвуком и сразу удалять их через аспиратор, а также разграничивать пораженные участки и удалять, не касаясь соседних здоровых тканей и сосудов.

Фото: Telegram, Александр Бречалов

Фото: Telegram, Александр Бречалов

Новое оборудование позволит врачам проводить операции на головном и спинном мозге. При этом для пациентов это минимум послеоперационных осложнений и быстрое восстановление.

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