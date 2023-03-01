Мерзлякова: Свердловская область не готова ко второй волне мобилизации

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что регион не готов ко второй волне мобилизации, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы ее не допустить. Об этом омбудсмен заявила в ходе встречи со студентами факультета журналистики УрФУ, сообщает It’s my city.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Татьяна Мерзлякова отметила, что воинские части региона «не смогут обеспечить необходимые условия содержания для большого количества призывников». При этом, по словам омбудсмена, в Свердловской области есть воинская часть, которая «существует только на бумаге», к которой приписывают раненых солдат и офицеров, вернувшихся с фронта.

Частичная мобилизация была объявлена президентов Владимиром Путиным 21 сентября прошлого года и завершилась 31 октября. В конце сентября военкоматы региона приостанавливали отправку мобилизованных, предположительно, из-за нехватки оборудования и спальных мест в местах размещения военнослужащих. Власти отмечали, что проблемы, связанные с мобилизацией, удалось решить.

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