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Коммерсантъ FM
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Производство свинины в России в 2022 году выросло на 5%

Общий прирост производства свинины в 2022 году составил 5%, или более 200 тыс. тонн мяса в убойном весе. Об этом рассказал генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев на Агропромышленной конференции «День Агро», организованной ИД «Коммерсантъ».

По его словам, промышленный сектор свиноводства вырос еще сильнее — на 6,9%, однако с учетом падения секторов в ЛПХ и КФХ, где уже много лет развивается негативный тренд, обусловленный демографическими вопросами и невозможностью обеспечить биобезопасность, общий прирост составил 5%.

«Год был предсказуемым. Мы знали, что весь дополнительный объем упадет на внутренний рынок, поскольку невозможно было ни сократить импорт — он у нас неконкурентоспособен и не имеет практически никакого значения, менее 1% от производства, ни нарастить экспорт, порядка 5%, поскольку российская свинина и так занимает доминирующее положение на открытых рынках»,— рассказал господин Ковалев.

По словам эксперта, на этом фоне производители свинины ожидали падения внутренних цен на 10–15%, что несло «огромные риски для экономики предприятий». «В первой половине года продолжала расти себестоимость — за счет роста курса доллара, разрыва логистических цепочек, кратного роста стоимости импортных запчастей, ветпрепаратов и прочего. Но во втором полугодии тренд переломился, цепочки, хотя и с большим трудом, были восстановлены, курс стабилизировался,— продолжил Юрий Ковалев.— Самую большую поддержку оказал огромный урожай зерна и те временные трудности с экспортом, которые обеспечили снижение цен на зерновые — основу нашей себестоимости. Цены на свинину снизились, но и себестоимость упала, что поддержало маржинальность».

Также свиноводам помог рост потребления мяса — на рекордные 6%, существенную роль в котором оказали программы государственной помощи населению.

«Порядка 500–700 млрд руб. было направлено малоимущим слоям. Это не сделало их богаче, но позволило потратить эти деньги на продовольствие, а с учетом дешевеющей свинины — именно на нее»,— резюмировал гендиректор Национального союза свиноводов.

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