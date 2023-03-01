«Вкусно — и точка» запустит фабрику по производству игрушек для детских наборов

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» собирается запустить фабрику по производству игрушек для аналога «Хэппи Мил» набора «Кидз Комбо». При этом первые игрушки в наборах должны появиться в июле-августе 2023 года, сообщил владелец сети Александр Говор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Говор

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александр Говор

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По его словам, первое время часть игрушек для «Кидз Комбо» будет производиться в России, еще часть — закупаться в Китае. Александр Говор дополнил, что 90% игрушек в наборах будут персонажами российских мультфильмов, в том числе мультсериала «Маша и медведь». Он дополнил, что в России пока нет фабрик, которые могли бы полностью обеспечить объемы игрушек, необходимые «Вкусно — и точка».

«У меня есть в программе открыть свою — может, с какими-то партнерами — фабрику, которая будет полностью изготавливать нам игрушки»,— сказал Александр Говор в интервью РБК. По его словам, на открытие фабрики в России компании понадобится два года.

Американская компания McDonald's объявила об уходе с российского рынка в мае 2022 года. Российские активы купил предприниматель Александр Говор, по франшизе управлявший 25 ресторанами McDonald's в Сибири. Сеть в России переименовали во «Вкусно — и точка», первые рестораны в стране открылись 12 июня. Сеть возобновила продажи детских наборов в конце прошлого года. Однако вместо игрушек в «Кидз Комбо» вошло 14 книг от издательства Clever с головоломками.

Олеся Павленко