Новым президентом Нигерии стал Бола Тинубу

Кандидат от правящей партии Нигерии «Конгресс всех прогрессивных сил» Бола Тинубу с результатом 37% голосов одержал победу на президентских выборах. Об этом сообщила Naija News со ссылкой на Независимую национальную избирательную комиссию. Лидеры оппозиции назвали результаты голосования сфальсифицированными и призвали к новому голосованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бола Тинубу

Фото: Marvellous Durowaiye NO RESALES. NO ARCHIVES, Reuters Бола Тинубу

Фото: Marvellous Durowaiye NO RESALES. NO ARCHIVES, Reuters

По результатам голосования, Бола Тинубу получил поддержку почти 8,8 млн человек (37%). За его основного соперника, кандидата от Народно-демократической партии Атику Абубакара, проголосовало почти 7 млн граждан (29%). На третьем месте в президентской гонке оказался Питер Оби, баллотировавшийся от Рабочей партии. Он получил 6,1 млн голосов (25%).

После оглашения результатов избранный президент поблагодарил своих сторонников, выразил уважение соперникам и призвал их объединиться для дальнейшего развития Нигерии. «Политическая конкуренция должна уступить место примирению. Во время выборов вы, возможно, были моими противниками, но никогда не были врагами»,— сказал он.

При этом Бола Тинубу признал, что некоторые кандидаты могут не согласиться с результатами выбором. Он подчеркнул, что у них есть право обжаловать итоги голосования, но делать это нужно в суде, а не на уличных протестах.

70-летний Бола Тинубу считается одним из самых опытных политиков Нигерии. В прошлом он был губернатором штата Лагос, где расположен одноименный мегаполис и экономическая столица Нигерии. Будучи главой штата, он провел успешную финансовую реформу, которую намерен применить в отношении всей страны.

Подробнее о выборах — в материале «Ъ» «Нигерия выбирает непредсказуемо».

Милена Костерева