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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: российский дизель застрял в море из-за исключительно теплой зимы

Исключительно теплая зима подорвала спрос на российский дизель. К концу февраля в море на плавучих хранилищах скопилось 1,9 млн баррелей энергоносителя, что стало рекордом с октября 2020 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Kpler Inc.

Как пишет Bloomberg, накопление дизтоплива в таком количестве за три недели после вступления потолка цен на нефтепродукты показывает, что его часть была отгружена из российских портов без покупателей. По данным агентства, в конце января в море находилось 1,3 млн баррелей российского дизеля, 5 февраля, в день введения ограничения цен на него,— 555 тыс. баррелей. К 28 февраля количество баррелей в море выросло до 1,9 млн.

Аналитики Bloomberg отмечают, что большое количество непроданного российского дизеля может сказаться на темпах переработки и производства сырой нефти в России. Агентство дополнило, что на прошлой неделе в море находилось рекордное число грузов с российским дизелем без пункта назначения.

С 5 февраля 2023 года действует эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты, а также утвержден потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100 за баррель. По данным The Wall Street Journal, страны Северной Африки резко нарастили объем закупок российского дизельного топлива и других нефтепродуктов на фоне сокращения покупок ЕС.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Нефтепродукты потекли через Африку».

Олеся Павленко

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