Прокуратура запросила 20 лет колонии генералу СКР Михаилу Музраеву

Гособвинение попросило суд назначить бывшему руководителю управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области Михаилу Музраеву 20 лет колонии. Его обвиняют в организации покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в ноябре 2016 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Музраев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Михаил Музраев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Сторона обвинения полагает, что Музраев должен быть признан виновным... Ему необходимо назначить наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения в виде лишения свободы на срок 20 лет колонии строгого режима»,— сказал прокурор в ходе заседания. Он также запросил 15 лет для бизнесмена Владимира Зубкова, предполагаемого сообщника Михаила Музраева (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, прокурор добавил, что считает необходимым лишить Михаила Музраева чина старшего советника юстиции, специального звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград.

Михаил Музраев был задержан в июне 2019 года. Ему вменяется соучастие в террористическом акте в составе организованной группы. Как утверждает следствие, осенью 2016 года Михаил Музраев передал через Владимира Зубкова указание организовать подрыв или поджог губернаторского дома. Тот поручил исполнение задания своим охранникам. 16 ноября исполнители подожгли стену деревянного дома, но огонь не смог разгореться, потому что бревна были обработаны защитными средствами.

Михаил Музраев утверждал, что у него не было противоречий с губернатором. Он считает дело сфальсифицированным и основанным на оговоре заинтересованных лиц.

Подробнее о деле — в материале «Ъ».

Милена Костерева