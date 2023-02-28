Вход пассажиров на станцию метро «Новочеркасская» в Петербурге изменят из-за ремонта «Ладожской»

В Санкт-Петербурге изменят схему прохода в подземном переходе станции метро «Новочеркасская» в связи с закрытием на ремонт соседней «Ладожской». Ограничения на вход будут действовать в будние дни, сообщили в пресс-службе подземки.

Так, в часы пик по рабочим дням с 08:00 до 09:30 и с 16:30 до 18:30 вход в вестибюль станции из подуличного перехода будет осуществляться только при движении по переходу по часовой стрелке. Для этого будут установлены специальные барьеры. Привычный сквозной проход будет работать все остальное время и в зависимости от пассажиропотока.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что части электричек, прибывающих на Ладожский вокзал в Петербурге, назначат новые пункты прибытия.

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