ММК представит на выставке в Узбекистане актуальную продукцию

Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в 24-й Международной выставке «Строительство - UzBuild 2023», открывающейся сегодня в Ташкенте (Узбекистан).



ПАО «ММК» – постоянный участник выставок «UzBuild», которые проводятся ежегодно с 1998 года, а рынок Узбекистана играет для комбината особую роль и сегодня является одним из крупнейших направлений продаж металлопродукции Магнитки в ближнем и дальнем зарубежье. В прошлом году поставки металлопродукции комбината узбекским потребителям увеличились более чем на 50%.

На выставке «UzBuild 2023» ММК представит широкий сортамент продукции с акцентом на металлопродукцию строительного назначения, включая горячекатаный и холоднокатаный лист, сортовой прокат, оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием.

Международная выставка «Строительство - UzBuild 2023» проходит с 28 февраля по 3 марта в национальном выставочном комплексе «Узэкспоцентр». В прошлом году она собрала 190 компаний из 19 стран мира и более 7,3 тысяч специалистов в сфере оптовой и розничной торговли, строительства и ремонта, архитектуры и дизайна.