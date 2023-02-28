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обновлено 07:33

Пермское АО «Редуктор-ПМ» попало под санкции Японии

Япония ввела санкции против ряда предприятий военно-промышленного комплекса РФ. В список этих компаний, опубликованных на сайте МИД Японии, вошло пермское АО «Редуктор-ПМ». Ограничительные меры Токио предполагают заморозку активов предприятия и ограничение экспортных поставок. В марте 2022 года АО «Редуктор-ПМ» было включено в санкционный лист министерства финансов США.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Редуктор-ПМ» — одно из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий. Компания входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». Предприятие выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий вертолетов серии для различных модификаций Ми-8/17 и Ми-28, а также Ми-26Т и «Ансат». С 2018 года АО не раскрывает финансовую отчетность.

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