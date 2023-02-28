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Коммерсантъ FM
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«Яндекс Путешествия» запустили приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов

Сервис «Яндекс Путешествия» запустил приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов по России и миру. В приложении доступно более 1 млн номеров отелей с фото и отзывами, а также маршруты «от сотен авиакомпаний», заявили в пресс-службе компании.

Для поиска отелей введены фильтры. Кроме того, в приложении есть информация о погоде на выбранные даты, а также рекомендации для мероприятий в каждой локации. В приложении также доступна круглосуточная поддержка для пользователей в чате.

«Сейчас потребность в надежном инструменте для бронирования отелей выросла как никогда: только в 2022 году число таких заказов у нас напрямую выросло в десять раз»,— рассказал директор по продукту «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон (цитата по «РИА Новости»).

По данным Российского союза туриндустрии, сейчас граждане активно бронируют туры на лето внутри страны — продажи выросли на 40–50% по сравнению с прошлым годом. В отрасли показатель называют беспрецедентным, даже несмотря на то, что в 2022 году еще действовала программа кешбэка.

Подробности — в материале «Ъ FM» «В ожидании лета».

Лаура Кеффер

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