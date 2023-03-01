По локальной шкале

Ассоциация составителей рейтингов и агентство RAEX опубликовали второй выпуск локальных рейтингов вузов. Это самый масштабный проект по оценке российских университетов: в восемь списков, составленных отдельно для каждого федерального округа России, в 2023 году вошли 304 вуза из 79 регионов. Ключевая особенность локальных рейтингов — специальная методология, настроенная под региональные вузы. Если глобальные и национальные рейтинги нацелены на выявление страновых лидеров, то у локальных рейтингов иная миссия — расставить по местам региональные и узкоспециализированные вузы, качество работы которых во многом определяет тренды и темпы развития регионов России. При этом из числа фигурантов локальных рейтингов исключены национальные лидеры — вузы, вошедшие в московский международный рейтинг «Три миссии университета» или рейтинг лучших российских вузов RAEX–100.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PhotoXpress.ru Фото: PhotoXpress.ru

Выпуск пилотной версии локальных рейтингов в конце 2021 года вызвал большой интерес у вузовского сообщества. Это первые рейтинги, в которых были обнулены показатели международной интеграции (иностранные студенты, программы двух дипломов) и сведены к минимуму библиометрические критерии зарубежных баз данных (публикации и их цитирование). Все дело в специфике: такие насущные задачи, как подготовка кадров для региона и взаимодействие с бизнесом на местах, важнее для локальных вузов, чем погоня за наукометрическими показателями. На региональном уровне применимы критерии, измеряющие, например, уровень подготовки зачисленных абитуриентов, востребованность программ постдипломного образования, эффективность аспирантуры, масштабы подготовки кадров для региона.

В начале 2022 года RAEX предложил российским вузам принять участие в совершенствовании методики. Призыв был услышан, а катализатором дискуссий о критериях рейтинга стали геополитические изменения и переосмысление задач массовой высшей школы. К серии обсуждений, проходивших в том числе в формате вебинаров, подключилось свыше 300 вузов. В итоге методика была адаптирована к новым реалиям: корректировка проходила под знаком импортозамещения и повышения внимания к региональной составляющей.

К примеру, вес показателей, опирающихся на базу данных Web of Science, снижен с 6% до 4% (для сравнения: в международном рейтинге «Три миссии университета» в 2022 году вес таких критериев составил 17%). При этом решено учитывать только те публикации, которые были написаны не позднее конца 2021 года: в то время не проявлялись дискриминационные признаки в отношении университетов из России и еще не действовало постановление правительства РФ №414 от 19 марта 2022 года, запретившее государственным органам опираться на данные Web of Science и Scopus при принятии тех или иных решений по вузам. При этом в свежем выпуске локальных рейтингов появился новый показатель — «Количество публикаций, индексируемых в российских научных журналах из перечня ВАК».

Что же касается регионального аспекта, то новая редакция критериев в большей степени отражает взаимосвязь конкретного вуза и региона его расположения. Так, при оценке уровня финансирования теперь делается поправка на уровень средней зарплаты по региону, расширен перечень рассматриваемых программ (теперь критерий учитывает в том числе программы профессионального обучения), добавлен критерий, измеряющий финансирование науки бизнес-структурами, в том числе региональными.

В целом в 2023 году методологические изменения затронули сразу десять критериев, то есть около трети всех используемых показателей. На изменения в публикуемых списках сильно повлиял еще один факт: многие экс-лидеры в 2022 году вошли в рейтинг RAEX–100 или в международный список «Три миссии университета» и, согласно правилам, утратили право на участие в локальных рейтингах. Так, в высшую лигу перешли Приволжский исследовательский медицинский университет и МТУСИ, пробившиеся в национальный рейтинг RAEX–100. А прежние победители по Дальневосточному, Приволжскому, Сибирскому, Уральскому и Южному федеральным округам в 2022 году сумели войти в глобальный рейтинг «Три миссии университета» и тем самым освободили место в топе локальных рейтингов для иных участников. Неудивительно, что в актуальных списках 2023 года сразу в шести федеральных округах сменились лидеры.

В локальном рейтинге Центрального федерального округа первое место сохранила Российская экономическая школа (Москва). В тройку лидеров в Центральной России также вошли Владимирский государственный университет имени Столетовых и Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова. По числу участников ЦФО заметно превзошел все другие макрорегионы: в список вошли 88 образовательных организаций, что намного больше, чем в рейтинге по Приволжскому федеральному округу, занявшему второе место по числу представленных участников — 55 вузов.

В Приволжском федеральном округе произошли самые значительные изменения в верхней части локального рейтинга вузов. Лидеры списка, опубликованного в конце 2021 года, уже в 2022 году сумели войти в международный рейтинг «Три миссии университета» и по этой причине были исключены из шорт-листа участников локальных рейтингов. Призерами стали Вятский государственный университет, Удмуртский государственный университет и Кировский государственный медицинский университет. Высокие показатели также продемонстрировал Уфимский государственный авиационный технический университет, который мог бы оказаться в тройке лидеров, однако вуз утратил право на статус самостоятельного участника локального рейтинга из-за принятого решения о слиянии с Башкирским государственным университетом.

В локальный рейтинг вузов Северо-Западного федерального округа вошло 36 вузов. На первой позиции, как и в пилотной версии рейтинга, расположился Алферовский университет (Санкт-Петербург). Второе место занял Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, следом расположился Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.

Как считался рейтинг Локальные рейтинги продолжают развитие экосистемы рейтингов «Три миссии университета», оценивающих вузы с точки зрения сбалансированной реализации всех трех основных миссий вуза: образования, науки и взаимодействия с обществом. Идея локальных рейтингов и основные методические основы были определены рабочей группой Российского союза ректоров по стратегическому академическому лидерству, в которую входят ректоры ведущих вузов, представители РАН, Минобрнауки России и Рособрнадзора. В первоначальный шорт-лист были включены все вузы страны, за исключением образовательных учреждений, имеющих особую специфику. Так, в список участников не вошли вузы с доминирующей специализацией в области культуры, искусства, спорта, религии, подготовки сотрудников силовых структур. Впоследствии из шорт-листа были исключены малые вузы (менее 100 обучающихся очной формы) и вузы, дающие преимущественно заочное образование. Кроме того, из числа фигурантов локальных рейтингов были исключены национальные лидеры — вузы, вошедшие в 2021 году или в 2022 году в московский международный рейтинг «Три миссии университета» или рейтинг лучших российских вузов RAEX-100. Методология составления локальных рейтингов заметно отличается от формирования национальных и глобальных списков. Во-первых, локальные рейтинги опираются исключительно на объективные данные из независимых источников. Традиционно используемые в ходе составления списка RAEX-100 процедуры анкетирования вузов и онлайн-опросов респондентов в случае с локальными рейтингами не применялись. Второе отличие — перечень критериев: особое внимание уделено показателям, характеризующим условия для подготовки качественных кадров и региональную значимость вуза. При этом была снижена значимость некоторых показателей, традиционно важных для глобальных рейтингов: научные публикации и их цитирование весят всего 12%, а вес показателей международной интеграции (иностранные студенты, программы двух дипломов) равен нулю. После выхода пилотной версии рейтинга (2021 год) состоялась серия обсуждения методики с представителями российских вузов. Составители рейтинга получили свыше 200 предложений по актуализации критериев от советов ректоров в федеральных округах РФ и субъектах федерации, а также от конкретных университетов. Лейтмотивом большинства предложений стало снижение зависимости результатов от международных показателей и зарубежных источников данных и повышение значимости оценки национальных и региональных аспектов деятельности вузов. После анализа всех поступивших предложений методология была актуализирована. Локальные рейтинги содержат три группы показателей — «Образование» (вес 45%), «Наука» (вес 25%) и «Общество» (вес 30%). При оценке первой — образовательной — миссии университетов оцениваются качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровая обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, многообразие образовательных программ, объем финансирования, результаты выступления обучающихся на российских студенческих олимпиадах. Показатели группы «Наука» измеряют общий и удельный исследовательский бюджет вуза, масштаб аспирантуры, количество защит диссертаций, а также библиометрические показатели — публикации и цитирование научных работ, включенных в перечни Web of Science, RSCI, ВАК и РИНЦ. При оценке третьей — общественной — миссии вузов учитывались вклад вуза в подготовку кадров для региона, доля обучающихся целевиков, участие вуза в сетевых формах обучения, доля студентов первого курса из других регионов, реализация дополнительных профессиональных программ и программ профессионального обучения, финансирование науки бизнес-структурами, доля внебюджетного финансирования, частота упоминаний вуза в СМИ, аудитория сайта и количество подписчиков в социальных сетях, а также спортивные достижения вуза.

Широко представлены в локальном рейтинге вузы Сибирского федерального округа: в публикуемый список вошли 34 участника. На первое место вышел Кемеровский государственный медицинский университет, следом расположились вузы Новосибирской области — Сибирский государственный университет путей сообщения и Сибирский государственный университет геосистем и технологий.

Во всех остальных федеральных округах локальные рейтинги вузов насчитывают менее 30 позиций. В рейтинг Южного федерального округа вошли 26 университетов. Это единственный макрорегион, где все три высшие ступени заняли университеты из одного города. Это вузы Краснодара — Кубанский государственный медицинский университет, Кубанский государственный университет, а также Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина, который является единственным «медалистом» локальных рейтингов среди всех сельскохозяйственных вузов страны.

В локальном рейтинге вузов Северо-Кавказского федерального округа первое место заняла Северо-Осетинская государственная медицинская академия, тогда как победитель прошлого рейтинга, Ставропольский государственный медицинский университет, стал бронзовым призером. Компанию медицинским вузам в топе рейтинга, как и в прошлом выпуске исследования, составил Дагестанский государственный университет, занявший второе место. Всего в рейтинге представлено 22 вуза Северного Кавказа.

Локальный рейтинг вузов Дальневосточного федерального округа также насчитывает 22 образовательные организации. В тройку лидеров вошли вузы Приморья, Хабаровского края и Бурятии. Первую позицию по Дальневосточному федеральному округу занял Тихоокеанский государственный медицинский университет (Владивосток), на второе место вышел Дальневосточный государственный университет путей сообщения (Хабаровск), строкой ниже расположился Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова (Улан-Удэ).

Самым немногочисленным по количеству участников стал Уральский федеральный округ: в список локальных вузов вошел 21 вуз. На верхней строчке расположился Челябинский государственный университет, второе место занял Технический университет УГМК (г. Верхняя Пышма Свердловской области), ставший единственным частным техническим вузом в топе локальных рейтингов. В тройку призеров по федеральному округу также вошел Уральский государственный юридический университет им. В. Ф. Яковлева (Екатеринбург).

Алексей Ходырев

Локальный рейтинг вузов Центрального федерального округа* (2023 год) Место Наименование вуза 1 Российская экономическая школа 2 Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 3 Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 4 Российский государственный университет правосудия 5 Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России 6 Смоленский государственный медицинский университет Минздрава России 7 Тульский государственный университет 8 Ярославский государственный медицинский университет Минздрава России 9 Литературный институт им. А.М. Горького 10 Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина Указан топ–10, полную версию рейтинга смотрите на сайте рейтингового агентства RAEX *В локальный рейтинг не включены вузы, вошедшие в московский международный рейтинг «Три миссии университета» или рейтинг российских вузов RAEX–100.

Локальный рейтинг вузов Приволжского федерального округа* (2023 год) Место Наименование вуза 1 Вятский государственный университет 2 Удмуртский государственный университет 3 Кировский государственный медицинский университет Минздрава России 4 Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 5 Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова 6 Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева 7 Тольяттинский государственный университет 8 Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 9 Казанский государственный энергетический университет 10 Башкирский государственный аграрный университет Указан топ–10, полную версию рейтинга смотрите на сайте рейтингового агентства RAEX *В локальный рейтинг не включены вузы, вошедшие в московский международный рейтинг «Три миссии университета» или рейтинг российских вузов RAEX–100.

Локальный рейтинг вузов Северо-Западного федерального округа* (2023 год) Место Наименование вуза 1 Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж.И. Алфёрова РАН 2 Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 3 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 4 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет) 5 Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова 6 Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России 7 Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина 8 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 9 Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 10 Международный банковский институт имени Анатолия Собчака Указан топ–10, полную версию рейтинга смотрите на сайте рейтингового агентства RAEX *В локальный рейтинг не включены вузы, вошедшие в московский международный рейтинг «Три миссии университета» или рейтинг российских вузов RAEX–100.

Локальный рейтинг вузов Сибирского федерального округа* (2023 год) Место Наименование вуза 1 Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава России 2 Сибирский государственный университет путей сообщения 3 Сибирский государственный университет геосистем и технологий 4 Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева 5 Иркутский государственный медицинский университет Минздрава России 6 Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина 7 Новосибирский государственный педагогический университет 8 Байкальский государственный университет 9 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 10 Новосибирский государственный аграрный университет Указан топ–10, полную версию рейтинга смотрите на сайте рейтингового агентства RAEX *В локальный рейтинг не включены вузы, вошедшие в московский международный рейтинг «Три миссии университета» или рейтинг российских вузов RAEX–100.

Локальный рейтинг вузов Южного федерального округа* (2023 год) Место Наименование вуза 1 Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России 2 Кубанский государственный университет 3 Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 4 Ростовский государственный университет путей сообщения 5 Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 6 Кубанский государственный технологический университет 7 Адыгейский государственный университет 8 Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова 9 Волгоградский государственный аграрный университет 10 Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) Указан топ–10, полную версию рейтинга смотрите на сайте рейтингового агентства RAEX *В локальный рейтинг не включены вузы, вошедшие в московский международный рейтинг «Три миссии университета» или рейтинг российских вузов RAEX–100.

Локальный рейтинг вузов Дальневосточного федерального округа* (2023 год) Место Наименование вуза 1 Тихоокеанский государственный медицинский университет Минздрава России 2 Дальневосточный государственный университет путей сообщения 3 Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова 4 Амурский государственный университет 5 Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского 6 Комсомольский-на-Амуре государственный университет 7 Забайкальский государственный университет 8 Сахалинский государственный университет 9 Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема 10 Владивостокский государственный университет Указан топ–10, полную версию рейтинга смотрите на сайте рейтингового агентства RAEX *В локальный рейтинг не включены вузы, вошедшие в московский международный рейтинг «Три миссии университета» или рейтинг российских вузов RAEX–100.

Локальный рейтинг вузов Северо-Кавказского федерального округа* (2023 год) Место Наименование вуза 1 Северо-Осетинская государственная медицинская академия Минздрава России 2 Дагестанский государственный университет 3 Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России 4 Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова 5 Дагестанский государственный медицинский университет Минздрава России 6 Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова 7 Дагестанский государственный технический университет 8 Горский государственный аграрный университет 9 Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 10 Ставропольский государственный педагогический институт Указан топ–10, полную версию рейтинга смотрите на сайте рейтингового агентства RAEX *В локальный рейтинг не включены вузы, вошедшие в московский международный рейтинг «Три миссии университета» или рейтинг российских вузов RAEX–100.