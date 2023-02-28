Масло оставят про запас

Крупный производитель и экспортер растительного масла ГК «Юг Руси» усиливает профильное направление после продажи земельного банка. Группа приобрела элеваторный комплекс в Краснодарском крае мощностью более 80 тыс. тонн, чтобы повысить обеспеченность сырьем и нарастить выпуск масла. Сделка прошла на фоне ухудшающейся рентабельности маслозаводов из-за возврата экспортной пошлины и снижения мировых цен в том числе после землетрясения в Турции.



Управляющее Павловским элеватором в Краснодарском крае ООО «ТК “Колос”» перешло под контроль крупного производителя и экспортера растительного масла ГК «Юг Руси», следует из данных ЕГРЮЛ. Комплекс мощностью более 80 тыс. тонн считается одним из крупнейших предприятий по хранению и переработке сельхозпродукции в РФ. Расположен в 140 км от Ростова-на-Дону и Краснодара, на пересечении автомобильных и железнодорожных магистралей. До 2005 года комплекс входил в группу «Русагро», а затем перешел к глобальному торговцу зерном Cargill, который вышел из актива в 2018 году. Перед сделкой с «Югом Руси» ТК «Колос» принадлежала Андрею и Светлане Шершневым, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

В 2021 году «Юг Руси» был вторым производителем подсолнечного масла в России и крупнейшим по выпуску масла в бутылке (бренды «Золотая семечка», «Аведовъ»), следует из отчетности «Русагро». По собственным данным, «Юг Руси» объединяет девять маслозаводов, крупнейший из которых находится в Ростове-на-Дону. По данным Масложирового союза, в 2022 году заводы «Юга Руси» переработали около 1,5 млн тонн подсолнечника. Выручка ООО «МЭЗ Юг Руси» в 2021 году выросла на 19,8%, до 66,36 млрд руб.

В «Юге Руси» сообщили «Ъ», что приобретение Павловского элеватора позволит повысить сырьевое обеспечение маслозаводов, нарастить производство, а партнеры группы смогут сократить логистическое плечо при доставке на комплекс.

Условия сделки там не раскрывают. Андрей Шершнев оперативно не ответил на вопросы «Ъ» по электронной почте.

«Юг Руси» расширяет бизнес по производству масла после продажи в 2022 году аграрного дивизиона с около 200 тыс. га сельхозземель в Ростовской области, Краснодарском крае и Волгоградской области краснодарскому ООО «Агротехнологии». Источники «Ъ» говорили, что компания выступает в интересах Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. В «Юге Руси» указывали, что покупатель — самостоятельная организация. По оценкам «Совэкона», земли «Юга Руси» могли стоить 20-30 млрд руб., а источник «Ъ» на рынке считал, что цена сделки была еще выше.

В этом сезоне в России отмечалась нехватка мощностей по хранению и сушке масличных в связи с рекордным урожаем. По прогнозам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сбор масличных в этом сезоне может достичь 27,5-28,8 млн тонн, включая до 15,7-16,25 млн тонн подсолнечника, уборка которого в Центральной России и Поволжье из-за дождей частично сдвинулась на эту весну.

Гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько считает, что покупка Павловского элеватора вряд ли связана с рекордным урожаем в этом сезоне, скорее, это часть долгосрочной стратегии. По его словам, север Краснодарского края, где находится комплекс, — удачное место для закупки подсолнечника и основной маслозавод «Юга Руси» находится недалеко.

Производство масла в России в октябре — декабре обновляло рекордные показатели в связи с благоприятной конъюнктурой и нулевой экспортной пошлиной. Но, отмечает Дмитрий Рылько, рентабельность маслозаводов в последние месяцы серьезно сократилась. Сельхозпроизводители до недавнего времени повышали цены на подсолнечник, а стоимость растительного масла начала снижаться, уточняет он. По данным ИКАРа, на последней неделе февраля масло в среднем стоило $ 1,01 тыс. за тонну (FOB) против более $ 1,1 тыс. в начале месяца.

Кроме того, говорит господин Рылько, из-за падения курса рубля с марта снова появилась экспортная пошлина на масло. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что мировые котировки находятся под давлением из-за неясности спроса со стороны пострадавшей от землетрясения Турции и попыток других крупных потребителей сыграть на этом факторе на понижение.

Анатолий Костырев