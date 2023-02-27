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Экс-глава ростовского филиала РСХБ Игорь Пятигорец осужден на 8,5 лет за мошенничество

Усть-Донецкий районный суд Ростовской области приговорил бывшего главу донского филиала АО «Россельхозбанк» Игоря Пятигорца к 8,5 годам колонии общего режима за хищение средств банка в размере 171 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Также суд приговорил к заключению сообщников банкира — начальника одного из отделов банка Анну Гетто и главу одного из предприятий Вадима Жукова. Первую осудили на 7 лет 8 месяцев заключения, а второго — к 6 годам.

Игорь Пятигорец обвинялся в хищении средств у РСХБ путем выдачи заведомо невозвратных кредитов в период с февраля по август 2015 года. Ранее суд приговорил к заключению экс-руководителя подразделения этого же банка Алексея Войтко и директоров двух коммерческих фирм — Якова Севостьянова и Сергея Клименко, которым выдавались кредиты.

Преступная схема была выявлена в 2017 году. Первоначально в правоохранительные органы обратился сам Игорь Пятигорец, намеревавшийся добиться возврата средств от одного из юридических лиц. Сначала банкира привлекли как свидетеля, а позже он сам стал обвиняемым.

Приговор Игорю Пятигорцу, Анне Гетто и Вадиму Жукову в законную силу еще не вступил.

Анастасия Назарова

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