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Коммерсантъ FM
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Обвинение запросило суд заочно назначить оппозиционерам Тихановской и Латушко по 19 лет колонии

Гособвинение запросило Минский городской суд заочно назначить белорусским оппозиционерам Светлане Тихановской и Павлу Латушко, покинувшим страну, по 19 лет колонии усиленного режима, сообщило госагентство БЕЛТА. По делу также проходят оппозиционеры Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, им суд запросил по 12 лет колонии заочно.

Всех фигурантов следствие обвиняет в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни. Госпожа Тихановская также обвинена в измене государству, господин Латушко — в коррупции, его хотят на пять лет лишить права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Уголовные дела против белорусских оппозиционеров возбудили после президентских выборов августа 2020 года. Белорусский ЦИК назвал победителем Александра Лукашенко. Светлана Тихановская, по официальным данным, заняла второе место. В Белоруссии несколько месяцев шли массовые протесты несогласных с итогами выборов. Муж Светланы Тихановской отбывает 18 лет в колонии. Его сочли виновным в организации массовых беспорядков.

Лаура Кеффер

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