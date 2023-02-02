Торгцентры пришьют свои бренды

Собственники крупных торгцентров, оставшись без ключевых арендаторов после ухода из России западных брендов, решили заменить их магазинами собственных марок. Так, структуры «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева, владельцев торговой недвижимости, планируют запуск нового бренда женской одежды Inni. Аналогичные планы есть и у ГК «Ташир». Однако эксперты сомневаются, что такие проекты станут массовыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в базе «СПАРК-Интерфакс», в начале января компания «Возрождение ВВЦ», управляющая океанариумом «Москвариум» на ВДНХ, зарегистрировала домены inniwear, inniapparel, inni-clothes для развития брендов женской одежды. Параллельно компания начала поиск директора fashion-магазина, менеджера по развитию розничной сети и байеров, следует из описания вакансий на HeadHunter. Среди обязанностей соискателей указаны открытие магазинов женской одежды премиум-класса с нуля, поиск мест под будущие магазины, а также поставщиков в Китае, Турции, Южной Корее и СНГ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Возрождение ВВЦ» находится в ЗПИФ «Иридий», управляющей компанией которого указана «Северная Эгида». В 2015 году основными бенефициарами «Москвариума» СМИ называли структуры «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева. В 2017 году появилась информация, что партнером бизнесменов по «Москвариуму» являются структуры Аркадия Ротенберга, однако позже стороны опровергли это.

В «Москвариуме» и «Северной Эгиде» не ответили на запрос “Ъ”. Представитель господина Ротенберга еще раз подтвердил “Ъ”, что бизнесмен не имеет отношения к проекту «Москвариума». В ГК «Киевская площадь» отказались от комментариев. По словам источника “Ъ” на рынке торговой недвижимости, у компании есть планы по развитию своего бренда одежды для заполнения площадей, оставшихся вакантными после ухода с российского рынка международных брендов. «Киевская площадь» владеет в Москве двумя такими крупными объектами — «Европейским» и «Щелковским».

О планах по запуску собственного бренда одежды “Ъ” сообщили и в группе «Ташир» Самвела Карапетяна. Там отметили, что бренд будет представлен в собственных универмагах компании — сети Take Away. «Ташир» также ищет новые помещения под открытие этих универмагов в торговых центрах, добавили в пресс-службе.

Сегодня у «Ташира» действует три универмага в собственных ТЦ: «Рио» Ленинский и «Рио» Дмитровка, а также Avenue Southwest. В прошлом году группа также запустила сеть товаров для дома Zebra Home, первый магазин которой открылся в торгцентре Kvartal West, принадлежащем «Ташир».

Проекты девелоперов по созданию собственных одежных марок нетипичны для рынка и пока носят экспериментальный характер именно для заполнения пустующих площадок в торгцентрах, отмечает директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. В основном, по словам главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, собственники торгцентров привлекают сторонние бренды, инвестируя в развитие магазинов этих марок на своих площадях. Так, например, поступает Crocus Group, указывает эксперт.

Входящая в группу Crocus Fashion Retail также занимается развитием сетей зарубежных фешен-брендов John Varvatos, G-Star RAW, Isabel Marant, а также владеет мультибрендовым бутиком Crocus Multibrand. В пресс-службе Crocus Group не ответили на запрос “Ъ”.

Развитие фирменных марок и сетей требует больших инвестиций для открытия собственного производства, квалифицированных сотрудников, глубоко разбирающихся в бизнес-процессах того или иного сегмента, указывает Евгения Хакбердиева. Марина Малахатько отмечает, что у владельцев торговых центров не всегда получается качественно развивать направление собственной розницы. Расширение таких сетей зачастую ограничивается помещениями, принадлежащими собственнику, указывает госпожа Малахатько, кроме того, владельцы торговых объектов делают упор только на развитие розничных точек без онлайн-продаж.

Алина Савицкая