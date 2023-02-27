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Коммерсантъ FM
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РБК: банки предложили сократить размер бесплатных переводов самому себе

Российские банки обсуждают возможность снижения для пользователей бесплатного лимита денежных переводов самому себе в другую кредитную организацию с 1,4 млн до 300–600 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке.

Законопроект, запрещающий банкам брать комиссию за переводы клиентов-физлиц до 1,4 млн руб. в месяц на свои счета в другие банки, был принят в первом чтении в декабре 2022 года. Установить указанную ценовую планку предложил Банк России. Предполагалось, что без комиссии можно переводить указанную сумму в том числе через Систему быстрых платежей.

Как уточнили собеседники издания, против лимита в 1,4 млн руб. выступили, в частности, Сбербанк и ВТБ. По словам одного из источников, эти кредитные организации предлагали установить лимит бесплатных переводов на уровне 200 тыс. руб. Однако небольшие банки в основном поддерживают безкомиссионный лимит в 1,4 млн руб.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что вариант законопроекта, который представят ко второму чтению, в настоящее время обсуждается. «Рассчитываем принять его в весеннюю сессию. Основная дискуссия строится вокруг размера переводов без комиссии»,— сказал он. По словам господина Аксакова, в качестве лимита называются разные цифры — от 100 тыс. до 1,4 млн руб.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 8 июля 2022 года. Речь идет о переводах между счетами (вкладами) одного физлица в разных банках в течение одного месяца. Некоторые представители финансового рынка считают, что данная инициатива повысит уровень конкуренции на рынке и позволит гражданам свободнее распоряжаться деньгами, другая утверждает, что она приведет к выпадению существенной части доходов и дополнительным издержкам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Комиссии преткновения».

Милена Костерева

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