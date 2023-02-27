5,4 процента составил в годовом выражении январский показатель дефлятора потребительских расходов (PCE) в США. Вопреки прогнозам, значение индекса, на который ориентируется ФРС, в январе перестало снижаться. Ожидается, что из-за ускорившей инфляции американский регулятор будет повышать ставки вплоть до лета этого года. На это указывает и показатель индекса потребительских цен (CPI) США, который в отличие от PCE рассчитывается на основе опросов потребителей, а не бизнеса: хотя рынок после декабрьского значения в 6,46% ожидал снижения до 6,2%, CPI в январе составил 6,41% год к году. Базовая инфляция Сore CPI (без цен на энергоносители и продовольствие) при этом выросла до 5,58%.