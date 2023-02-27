Неигровое настроение

Жюри 73-го Берлинского фестиваля подвело итоги и назвало победителей. В главном конкурсе призом «Золотой медведь» награжден французский документальный фильм «На "Адаманте"» Николя Филибера. Комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лента о плавучей парижской психлечебнице неожиданно принесла Николя Филиберу главную награду в Берлине

Фото: Markus Schreiber / AP Лента о плавучей парижской психлечебнице неожиданно принесла Николя Филиберу главную награду в Берлине

Фото: Markus Schreiber / AP

Звездную дорожку посыпало хлопьями снега, но это не помешало демонстрации экстравагантных нарядов. Глава жюри Кристен Стюарт прошла в платье от Chanel с прозрачной нижней частью, и этот выход напоминал целую сыгранную роль: хрупкая, тонкая, харизматичная героиня — реминисценция образа Шарлотты Рэмплинг в «Ночном портье». В своей речи Стюарт говорила, что за дни фестиваля пережила много эмоций и много думала о кино вместе с другими членами жюри. Среди них такие интеллектуалы, как немка Валеска Гризебах и румын Раду Жуде, но, судя по принятым решениям, им так и не удалось проложить концептуальный маршрут сквозь эклектичное многообразие программы.

Предсказуемо щедро были отмечены призами немецкие фильмы: из пяти представленных в конкурсе награждены три. Большой приз жюри «Серебряный медведь» достался «Красному небу» Кристиана Петцольда, а приз за сценарий — Ангеле Шанелек («Музыка»). Оба автора, между которыми сегодня уже не просматривается ничего общего, принадлежали некогда к «берлинской школе», которая трудно самоутверждалась в поколенческой борьбе с «новым немецким кино». Теперь и Петцольд, и Шанелек такие же статусные фигуры, как старшая на двадцать лет Маргарете фон Тротта; ее фильм «Ингеборг Бахманн — путешествие в пустыню» тоже участвовал в конкурсе, но был воспринят как архаика и оставлен без наград. И все же «Красному небу» — бисексуальной мелодраме с элементами комедии и трагедии — не хватило толики безумия, чтобы стать очевидным фаворитом конкурса. В «Музыке» Шанелек, наоборот, слишком много безумия, чтобы его переварить; жюри решило отделаться призом за сценарий, что, конечно, остроумно; еще остроумнее было бы наградить картину за музыку.

В конкурсе Берлинале участвовал еще один деятель «берлинской школы», хоть и родом из Мюнхена, и значительно моложе остальных — Кристоф Хоххойслер с фильмом «До конца ночи», жанровым миксом полицейского триллера и трансгендерной мелодрамы в стиле «пост-Фассбиндер». Актрисе-трансгендеру Теа Эре присужден «Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана. Мужскую или женскую — не уточняется; в берлинском призовом регламенте половые различия устранены, и в данном случае это оправдано характером роли. Еще более концептуально выглядит награда за главную роль: она присуждена восьмилетней испанке Софии Отеро из фильма Эстибализа Урресолы Солагурена «20 000 видов пчел». София играет ребенка, которому не нравится, что его называют данным при рождении именем Айтор (в баскской культуре — символ мужественности), предпочитая «Коко» и даже «Лусию». Для вручения двух актерских призов самолично вышла Кристен Стюарт, чтобы подчеркнуть их значимость. Концепт был прочитан, но, надо полагать, не один актер и актриса, показавшие высоты профессионального мастерства, испытали горечь при виде празднующей триумф на сцене восьмилетней девчонки.

«Серебряным медведем» за режиссуру награжден французский ветеран Филипп Гаррель («Большая тележка»). Он сказал, что посвящает этот приз Жан-Люку Годару, но мог бы и своему отцу, актеру Морису Гаррелю, которому за день до этого исполнилось бы 100 лет, а ведь фильм — это гимн творческим династиям. Еще один приз жюри «Серебряный медведь» достался «Плохой жизни» португальца Жуана Канижу, тоже картине о династическом грузе. Все это (за исключением «Диско-боя», попавшего в призовой список благодаря операторской работе) достойные фильмы. Но среди них так и не обнаружилось явного лидера — фильма-прорыва, фильма-открытия. Критики нашли его, обратив взгляд на Восток: многим понравилась китайская «Башня без тени», еще больше поклонников снискали «Прошлые жизни» — об отношениях американской и корейской культур. Но жюри предпочло оставаться в круге европейской проблематики: странами-призерами стали Германия, Португалия, Испания и в первую очередь Франция.

Не найдя «фильма, достойного во всех отношениях», среди игровых работ конкурса, решили отдать «Золотого медведя» единственной документальной. Фильм называется «На "Адаманте"» и снят французом Николя Филибером, за плечами которого много известных документальных картин. На сей раз он направляет свою камеру на обитателей корабля «Адамант», пришвартованного на Сене и превращенного в экспериментальный дом для душевнобольных. Обычно заведения такого рода шокируют травматическими жестокостями; здесь нет ничего подобного, и остается только гадать, каким образом достигнута подобная идиллия. Авторы фильма не особенно раскрывают методы управления и механизмы лечения, но дают понять, что ключевым условием успеха является атмосфера доброжелательности и терпимости. И сам Филибер создает на съемках атмосферу, в которой герои раскрываются сами по себе, без всякого видимого усилия интервьюера. Они говорят о Боге и о мире, а один пациент, похожий на Романа Полански, рассказывает, что якобы был прототипом героя фильма Вима Вендерса «Париж, Техас». Вообще, тут все «сумасшедшие», настоящие или мнимые,— заядлые киноманы. Они смотрят в еженедельно функционирующем киноклубе фильмы Трюффо и Феллини. Кто не любит кино, проводит время в отличной библиотеке или за коллективной варкой варенья либо занимается музыкой. Одним словом, используя образ того же Феллини, «и корабль плывет».