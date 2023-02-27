«Манчестер Юнайтед» закончил с бестрофейностью

В главных матчах европейского футбольного уикенда «Манчестер Юнайтед» после долгого перерыва наконец пополнил коллекцию трофеев, уверенно, со счетом 2:0, победив в финале Кубка Английской лиги «Ньюкасл», а «Бавария» на своем поле разгромила — 3:0 — шедший с ней вровень в чемпионате Германии «Унион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кубок Английской лиги — первый с 2017 года трофей, добытый «Манчестер Юнайтед»

Фото: John Sibley / Reuters Кубок Английской лиги — первый с 2017 года трофей, добытый «Манчестер Юнайтед»

Фото: John Sibley / Reuters

Кубок Английской лиги

Кубок Английской лиги — третий по престижности внутренний турнир для английских клубов, и вроде бы у главных среди них не должен котироваться очень уж высоко. Но случай с «Манчестер Юнайтед», конечно, совершенно особый, и сладость его победы чувствовалась слишком хорошо, чтоб ее не заметить. А все дело в том, что вот уже целое десятилетие — с того момента, как на пенсию ушел великий тренер Алекс Фергюсон,— трофеи, любые трофеи, и престижные, и второстепенные, являются для него большой редкостью. А в последние шесть лет, с 2017 года, на который пришлись успехи «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы и том же Кубке Английской лиги, их не было вообще никаких, даже скромненьких.

Безумно печальную для такого бренда серию манчестерцы прервали на удивление уверенно. «Ньюкасл» в нынешнем сезоне — клуб на уровне топовых, в первенстве бьется за место в Лиге чемпионов, футбол часто показывает такой, что, по идее, и в первом континентальном турнире с ним выступить не стыдно. Но в матче с МЮ на лондонском стадионе Wembley он был похож на рядового середняка. Во всяком случае, превосходство манчестерцев в середине поля было совершенно очевидным, а обеспечивал его, как обычно, прежде всего мудрый Каземиру.

Ему же выпало и открыть счет, выскочив на подачу со стандарта Люка Шоу. VAR некоторое время проверял эпизод на предмет возможного офсайда, но не обнаружил его. А под занавес первого тайма отличился Маркус Рашфорд, которому слегка помог рикошет от ноги защитника Свена Ботмана. И любители всяких любопытных казусов, конечно, не могли пройти мимо его гола. В первой половине сезона, той, что предшествовала катарскому чемпионату мира, Рашфорд играл без особого блеска. После мирового первенства с ним случилось какое-то фантастическое преображение — с точки зрения продуктивности в том числе. Решающий матч Кубка лиги был для него 19-м после паузы в различных соревнованиях, мяч в ворота «Ньюкасла» — 17-м.

Рашфорд совершил пару прорывов и во втором тайме. Но в целом он, разумеется, был куда менее живым, чем тайм первый. «Манчестер Юнайтед» вполне хватало того, чего он уже добился, и ближе к финальному свистку он откровенно сосредоточился на сохранении запаса. Причем оберегал он его достаточно эффектно.

Чемпионат Германии

Центральный матч 22-го тура немецкого чемпионата долго весьма убедительно напоминал о том, как неожиданно хорош в этом сезоне «Унион» — клуб, от которого ничего грандиозного не ждали, но который к весне вдруг закрепился возле верхушки таблицы. Берлинцы с «Баварией» играли в своем уже ставшем знаменитом стиле, когда наплевать на владение мячом, и при этом сопернику, сталкивающемуся с поразительно шипастой обороной, оно нисколько не помогает. Мюнхенцы, правда, серьезно подавили на стартовых минутах под обрушившимся на их стадион снегопадом, но из давления ничего не извлекли, кроме момента Томаса Мюллера. Он мог пробить метров с пяти, однако мяч не лег на ногу так, как хотелось форварду.

А вскоре уже казалось, что «Униону» удалось затянуть «Баварию» в родное берлинское болото, в котором вязнут многие команды. Игра успокоилась, приобрела размеренный и неторопливый характер, полностью, надо полагать, устраивавший гостей.

И вот тут-то «Бавария» вдруг взорвалась. Заключительные четверть часа первого тайма она провела ударно. «Унион» впервые пропустил, когда неутомимый Кингсли Коман навесил справа, а Эрик Шупо-Мотинг, пользуясь солидным ростом и широкими плечами, расчистил себя пятачок для удара головой. Затем Коману выпало очутиться уже на острие выпада. Мюллер отдал ему классный пас, а партнер не запорол его, обведя голкипера Фредерика Реннова. Мюллер еще раз покрасовался ассистентскими талантами прямо перед перерывом. Мяч уже был готов нырнуть за линию ворот, когда нога немецкого ветерана зацепила его и аккуратно отправила в центр — в ту зону, где дежурил Джамал Мусиала — 3:0.

У этого взрыва была и обратная сторона. Как и в лондонском матче, в мюнхенском второй тайм оказался лишен перца. «Унион» смирился с тем, что по крайней мере в этот вечер он отнюдь не ровня великой «Баварии». «Бавария» же наседала уже с ленцой, хотя все равно несколько раз заставляла Реннова включать реакцию.

После этого разгрома интрига в борьбе за золото немецкого чемпионата никуда не исчезла. «Бавария» после него даже не стала единоличным лидером турнира. Столько же очков у дортмундской «Боруссии», а «Унион» отстает от тандема всего на три балла.

Чемпионаты и кубки европейских стран Чемпионат Германии 22-й тур. «Хоффенхайм»—«Боруссия» (Дортмунд) 0:1 (Брандт, 43). «Лейпциг»—«Айнтрахт» 2:1 (Вернер, 6; Форсберг, 40 — Соу, 61). «Фрайбург»—«Байер» 1:1 (Грифо, 29 — Азмун, 67). «Бавария»—«Унион» 3:0 (Шупо-Мотинг, 31; Коман, 40; Мусиала, 45+1). Положение команд. 1. «Бавария» — 46 очков. 2. «Боруссия» — 46. 3. «Унион» — 43. 4. «Лейпциг» — 42. 5. «Фрайбург» — 41. 6. «Айнтрахт» — 38. Чемпионат Англии 25-й тур. «Лестер»—«Арсенал» 0:1 (Мартинелли, 46). «Борнмут»—«Манчестер Сити» 1:4 (Лерма, 83 — Альварес, 15; Холанн, 29; Фоден, 45; Мефам, 51 (автогол)). «Кристал Пэлас»—«Ливерпуль» 0:0. «Тоттенхем»—«Челси» 2:0 (Скипп, 46; Кейн, 82). Положение команд. 1. «Арсенал» — 57 очков (после 24 матчей). 2. «Манчестер Сити» — 55. 3. «Манчестер Юнайтед» — 49 (24). 4. «Тоттенхем» — 45. 5. «Ньюкасл» — 41 (23). 6. «Фулхем» — 39. 7. «Ливерпуль» — 36 (23). Кубок Английской лиги Финал. «Манчестер Юнайтед»—«Ньюкасл» 2:0 (Каземиру, 33; Ботман, 39 (автогол)). Чемпионат Италии 24-й тур. «Болонья»—«Интер» 1:0 (Орсолини, 76). «Эмполи»—«Наполи» 0:2 (Исмаили, 17 (автогол); Осимхен, 28). Положение команд. 1. «Наполи» — 65 очков. 2. «Интер» — 47. 3. «Рома» — 44 (после 23 матчей). 4. «Милан» — 44 (23). 5. «Лацио» — 42 (23). 6. «Аталанта» — 41 (23).

Алексей Доспехов