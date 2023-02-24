Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Макрон готов внести конституционные изменения по статусу Корсики к осени

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Париже представителей Корсики, на встрече он заявил, что многие изменения, вплоть до автономии для острова, могут быть добавлены к запланированной более широкой конституционной реформе. Об этом сообщил один из советников господина Макрона, его слова приводит AFP. Об изменениях касательно Корсики может быть объявлено осенью.

Корсика — четвертый по величине остров в Средиземном море, один из 18 регионов Франции, имеет особый статус. Вошла в состав Франции в 1768 году.

Однако президент Франции настаивал на двух «красных линиях»: чтобы Корсика оставалась частью Франции и избегала создания «двух классов граждан», сообщил советник. Офис Эмманюэля Макрона заявил, что переговоры должны «привести к предложению», которое будет добавлено к конституционным изменениям, о которых, как ожидается, объявят осенью.

Согласно сообщению офиса президента, господин Макрон предупредил, что «никогда не будет 100-процентного удовлетворения для всех» в выработке компромиссного решения по Корсике.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...