Макрон готов внести конституционные изменения по статусу Корсики к осени

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Париже представителей Корсики, на встрече он заявил, что многие изменения, вплоть до автономии для острова, могут быть добавлены к запланированной более широкой конституционной реформе. Об этом сообщил один из советников господина Макрона, его слова приводит AFP. Об изменениях касательно Корсики может быть объявлено осенью.

Корсика — четвертый по величине остров в Средиземном море, один из 18 регионов Франции, имеет особый статус. Вошла в состав Франции в 1768 году.

Однако президент Франции настаивал на двух «красных линиях»: чтобы Корсика оставалась частью Франции и избегала создания «двух классов граждан», сообщил советник. Офис Эмманюэля Макрона заявил, что переговоры должны «привести к предложению», которое будет добавлено к конституционным изменениям, о которых, как ожидается, объявят осенью.

Согласно сообщению офиса президента, господин Макрон предупредил, что «никогда не будет 100-процентного удовлетворения для всех» в выработке компромиссного решения по Корсике.

Мария Федотова