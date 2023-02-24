Организатор мероприятий к 300-летию Перми получит субсидии на 116 млн рублей

АНО «Агентство новых технологий» (АНТ), занимающаяся организацией мероприятий к 300-летию Перми, получит дополнительное финансирование из бюджета Пермского края. Эти расходы в 2023 году предусмотрены поправками к проекту регионального бюджета, внесенного в заксобрание краевыми властями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в пояснительной записке к проекту, АНТ предлагается предоставить субсидию в 56,1 млн руб. на организацию и проведение в Перми Первой телевизионной лиги КВН (сезон-2023). Также АНТ предлагается выделить субсидию в 60 млн руб. на организацию и проведение в краевой столице Форума креативных индустрий. Поправки в бюджет на 2023-2025 годы планируется рассмотреть на мартовском заседании краевого парламента.

АНО «Агентство новых технологий» зарегистрирована в 2017 году, ее учредителем является министерство культуры Пермского края. В Перми организация занимается развитием социокультурного пространства на территории бывшего завода Шпагина, а также участвует в организации мероприятий к 300-летию Перми в 2023 году.