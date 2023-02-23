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Коммерсантъ FM
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Грузины массово просят убежища в ЕС, ссылаясь на «российскую оккупацию»

В 2022 году 28 797 граждан Грузии попросили в ЕС убежища. Это почти в два раза больше, чем в 2021-м, сообщили в Агентстве по делам миграции ЕС. При этом 26 400 грузин обратились с такой просьбой к европейским государствам впервые, а 2397 — во второй раз.

В ЕС уже приняли к рассмотрению 18 850 заявок грузинских граждан, но статус беженца получили лишь 468 человек. Еще 15 328 прошений, поданных в разные годы, находятся на стадии рассмотрения.

Одним из аргументов просителей убежища остается опасность, которой они подвергаются в условиях «оккупации Россией Абхазии и Южной Осетии» — бывших грузинских автономий, независимость которых Москва признала в 2008 году. Власти Грузии, а также их западные партнеры считают Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией».

Причем ссылки на «российскую оккупацию» фигурируют в качестве одного из аргументов не только в прошениях грузинских беженцев из этих республик, но и жителей других регионов. Кроме того, заявители часто ссылаются на социальные проблемы, проблемы здравоохранения, политические гонения и прочее.

Чаще всего грузины подают заявки на получение убежища в Германии и Франции. Грузия пользуется безвизовым режимом с ЕС с марта 2017 года. В течение прошедшего с тех пор времени около 300 тыс. грузин выехали в ЕС как туристы, но не вернулись обратно, а остались там в качестве нелегальных эмигрантов.

В крайнем случае, не найдя работу и не устроившись в какой-либо европейской стране, они подают прошение о предоставлении им убежища, хотя тем самым и рискуют быть депортированными после отказа.

Согласно договору «О реадмиссии», Грузия обязалась возвращать нелегальных эмигрантов на родину за счет средств грузинского бюджета. Кроме того, лицам, преднамеренно и осознанно помогающим гражданам Грузии выехать в западные страны (ЕС и США) с целью нелегально остаться там, грозит до четырех лет лишения свободы в грузинской тюрьме.

Георгий Двали, Тбилиси

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