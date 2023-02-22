Парламент Эстонии запретил выдавать оружие иностранцам не из стран ЕС и НАТО

Рийгикогу (парламент Эстонии) принял поправки к Закону об оружии, согласно которым иностранцам перестанут выдавать разрешения на ношение оружия, если они не граждане стран Евросоюза или НАТО с эстонским видом на жительство, сообщила пресс-служба парламента.

Согласно принятому закону, после 15 марта, когда поправки вступят в силу, разрешения на ношение оружия, выданные всем остальным иностранцам, будут признаны недействительными. Разрешения, выданные лицам с неопределенным гражданством («негражданам»), будут действительны до даты, указанной в документе.

До 15 марта у иностранцев, легально владеющих оружием, есть время вывести его из строя, передать другому человеку либо получить гражданство Эстонии или одной из стран ЕС и НАТО. В противном случае оружие и боеприпасы будут экспроприированы, сообщает пресс-служба.

Эрдни Кагалтынов