Счастливого пути!

В этом месяце к работе приступила первая в компании РЖД женщина—машинист электровоза — Оксана Соколова. Она мечтала стать машинистом с детства, однако возможность освоить эту профессию у нее появилась только после изменений трудового законодательства в 2020 году. Тогда же РЖД открыла курсы обучения для женщин, по окончании которых можно получить соответствующее удостоверение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено РЖД Фото: Предоставлено РЖД

Почти два года назад правительство России сняло законодательные ограничения, из-за которых женщины не могли работать в составе локомотивных бригад электропоездов и электровозов. 6 марта нынешнего года первая женщина—машинист электровоза на региональной линии, Оксана Соколова, провела свой первый рейс по маршруту Екатеринбург—поселок Дружинино.

Впервые запрет на работу женщин в составе локомотивных бригад электропоездов и электровозов появился в 1950-х годах, позже он был оформлен в виде списка запрещенных для женщин профессий, который советское правительство утвердило в 1974 году. В него помимо позиций в сфере железнодорожного транспорта также входили профессии, связанные с металлообработкой, строительно-монтажными работами, работами со свинцом, горными работами — всего свыше 400 наименований. Этот список, по мнению законодателей, должен был уберечь женщин от работы на позициях с тяжелыми условиями труда, которые могут нанести вред здоровью женщин, особенно репродуктивному. Однако по мере совершенствования технологий в этих отраслях и автоматизации производств влияние вредных факторов на работников снижалось. Благодаря этому в 2020 году Минтруд предложил пересмотреть перечень запрещенных профессий и сократить его в несколько раз — до 98 позиций.

Уже в июне 2020 года компания РЖД, которая много лет выступала за снятие запрета на работу женщин в сфере железнодорожного транспорта, открыла набор на программу обучения профессии помощника машиниста электропоезда для женщин. Прошедшие обучение впоследствии имеют право получить и профессию машиниста. Заявки на программу подали более 300 девушек и женщин разного возраста и образования, в итоге отбор, включая медицинское обследование, прошли 50 кандидаток из разных регионов РФ. В их числе была и Оксана Соколова.

Как рассказывает Оксана, мечта стать машинистом электропоезда возникла у нее много лет назад. «В детстве я жила в Сургуте, и путь в школу, домой, в магазин проходил по мосту над железной дорогой, по которой ходили поезда. Мы с друзьями махали машинистам, а машинисты махали нам в ответ. Какими счастливыми мы были в тот момент!» — вспоминает она. Детские впечатления побудили Оксану выбрать профессию машиниста, однако на тот момент, когда она оканчивала школу, эта профессия была в списке запрещенных для женщин. И вот уже в 2020 году весной она, будучи в поиске работы, увидела новость о наборе на обучение на должность помощника машиниста в РЖД. «Вот так распорядилась судьба. Как пройти мимо? Мечта же сама в руки идет»,— улыбается Оксана. И вот, пройдя также обучение про профессии «машинист электровоза», 16 января текущего года она получила соответствующее удостоверение и стала первой женщиной-машинистом в компании РЖД.

В ходе занятий Оксана, как и другие ученицы, получила как теоретические, так и практические знания. Например, в ходе теоретических занятий женщины изучали правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте, охраны труда, устройство подвижного состава. Навыки вождения поездов они отрабатывали в том числе на специальных тренажерах, полностью имитирующих кабину машиниста. Производственная практика для участниц программы проходила в эксплуатационных локомотивных и моторвагонных депо.

Как рассказывает Оксана, она очень хорошо помнит первый день своей практики в качестве помощника машиниста электропоезда. «Была такая погода, что большими хлопьями шел снег. Локомотив двинулся с места, и мы поехали сквозь этот снег, эти хлопья, и они вились вокруг нас, бились в окна. Это ощущение нельзя передать»,— говорит она. По словам Оксаны, хотя в начале поездки она волновалась, ее тревога быстро сошла на нет — рядом был опытный машинист, и это позволило ей чувствовать себя «частью команды».

В целом, говорит Оксана, мужчины-коллеги относятся к ней с уважением. «От них много поддержки. И помощи, конечно же. Мне в целом повезло с коллективом»,— говорит она. «Оксана — внимательный и аккуратный работник»,— говорит ее наставник машинист-инструктор локомотивных бригад Свердловской тяги Александр Леонтьев. По его словам, нельзя отрицать, что женщины и мужчины могут по-разному видеть выполнение своих рабочих задач. «Однако эта разница небольшая, она не влияет на результат. Ведь не важно, получите вы цифру "шесть", перемножив три на два или два на три. Так и здесь: могут быть различия, но и мужчины, и женщины одинаково способны качественно выполнять свою работу»,— говорит он. При этом, отмечает Александр, работники разного пола, трудящиеся в одном коллективе, взаимно влияют друг на друга — и не только мужчины могут повлиять на женщин, передавая им профессиональные знания, но и женщины на мужчин. «Конечно же, сейчас бОльшая часть занятых в сфере железнодорожного транспорта — это мужчины. А мужской коллектив неизбежно провоцирует и к большей свободе в выборе выражений, и к довольно свободному отношению к внешнему виду. Но стоило у нас начать работать Оксане, как все стали более аккуратными в этих вещах — и в какой-то степени даже по отношению к своим рабочим обязанностям»,— рассказывает он.

Но, как считает Оксана, главные качества, которые необходимы любому машинисту, не связаны с полом. «Сложность в ответственности, поскольку наша работа связана с безопасностью движения. Всегда нужно внимание, нужно быть сконцентрированным, держать в фокусе все, что происходит в поездке, на пути. И однозначно важно быть стрессоустойчивым»,— считает она. Пока Оксана имеет право работать машинистом электровоза только на одном участке — Екатеринбург-Пассажирский—Дружинино. Но в ближайшей перспективе она планирует получить аналогичное заключение для работы еще и на участке Екатеринбург-Пассажирский—Тюмень, на котором она проходила стажировку для работы помощником машиниста.

Как говорит советник генерального директора ОАО РЖД Ирина Костенец, компания РЖД приветствует активность сотрудников-женщин. «Холдингом РЖД проведена большая работа по подготовке инфраструктуры и подвижного состава к возвращению женщин в эту профессию: определены участки работы и типы подвижного состава, на которых они будут работать, подготовлена инфраструктура для комфортной работы и межсменного отдыха, разработаны и пошиты комплекты форменной одежды, разработан комплекс мер социальной поддержки и т. д. Все локомотивы и электропоезда, на которых работают женщины, отвечают самым высоким современным стандартам, они эргономичны, а многие процессы управления в них автоматизированы»,— говорит она.

Помимо Оксаны Соколовой обучение профессии машиниста электровоза к настоящему времени прошла еще одна женщина — Алена Малых. 5 февраля она начала обкатку — практику в сопровождении опытного наставника. Потом ей также предстоят экзамен (контрольная поездка) и стажировка в должности машиниста. Еще пять женщин в настоящее время трудятся машинистами электропоездов. «Набор на программу обучения для женщин у нас не прекращается, так что, думаю, в будущем число таких работниц в нашей компании продолжит расти»,— говорит Ирина Костенец.

Анастасия Ерогова